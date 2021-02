Slovinka sa dostala do Vlhovej sveta. Je to hviezda s ľudskými rozmermi, tvrdí

Trénovala som s Petrou Vlhovou, ktorá je excelentná lyžiarka, a snažila som sa odniesť si z tréningov maximum. Keď to všetko zrátame, boli to na Slovensku vydarené dni.

Na Slovensko ste pricestovali spoločne jedným lietadlom. Ako k tomu prišlo?

Bolo veľmi milé, že ma Petra zobrala do lietadla a mohla som s ňou priletieť na tréningy do Jasnej. Bolo to komfortnejšie a najmä oveľa kratšie než cesta autom. Som jej za to veľmi vďačná. Bol to zážitok. Na chvíľu som sa dostala do jej sveta.

Viaceré lyžiarky vravia, že Vlhová si od nich udržuje odstup. Tým, že ste spolu cestovali i trénovali, to pri vás až toľko neplatí. Aký je váš vzťah?

Vždy sme mali spolu výborný vzťah. Poznáme sa už niekoľko rokov a vždy, keď sa stretneme, máme si čo povedať.

Petra je milá i komunikatívna. Ale áno, keď sú preteky, vtedy sa sústreďuje najmä na svoj výkon a uzavrie sa do svojej bubliny.

Vtedy sa už nerozprávame tak, ako keď má voľný čas a je uvoľnená. Je to však normálne.

Čo najviac obdivujete na slovenskej lyžiarke?

Aj napriek tomu, že sa z nej stala lyžiarska hviezda, zachováva si svoju tvár. Je to úplne normálna baba. Hviezda s ľudskými rozmermi.

Obdivujem na nej, že vždy ide na maximum. V tréningoch i pretekoch. Stále túži byť najlepšia. Má v sebe víťaznú mentalitu, čo ju robí odlišnou od mnohých pretekárok.