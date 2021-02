Na šampionát do Prahy nikdy nedorazili. Američania spomínajú na leteckú katastrofu

Odchádzali s medailovými ambíciami. Na poslednej fotografii pred lietadlom pózujú so žiarivými úsmevmi. Let číslo 548 spoločnosti Sabena však do cieľa nikdy nedorazil.

Pred šesťdesiatimi rokmi sa odohrala najväčšia tragédia amerického krasokorčuľovania.

Príčinu nezistili

Osemnásť korčuliarov v spoločnosti trénerov, rozhodcov a rodinných príslušníkov sa chystalo do Prahy na majstrovstvá sveta. Leteli komerčnou linkou z New Yorku do Bruselu, odkiaľ mali pokračovať do Československa.

Transatlantický let trval sedem hodín a uskutočnil sa bez komplikácii. Piloti však v blízkosti bruselského letiska Zaventem stratili kontakt s riadiacou vežou.