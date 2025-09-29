Očakáva sa nezabudnuteľný zážitok. Hviezdou Super Bowlu 2026 bude portorický raper

LOS ANGELES. Portorický raper Bad Bunny bude hlavnou hviezdou polčasovej šou na Super Bowl 2026.
Vyvrcholenie zámorskej ligy amerického futbalu (NFL) sa uskutoční 8. februára v Santa Clara v Kalifornii a je najsledovanejším podujatím roka v USA.
Tridsaťjedenročný spevák, narodený ako Benito Antonio Martinez Ocasio, získal trikrát Cenu Grammy a 12 latinskoamerických Grammy. Stal sa globálnym ambasádorom latinskoamerickej hudby a zahral si aj vo viacerých filmoch.
„Vieme, že jeho dynamické vystúpenia, kreatívna vízia a hlboké spojenie s fanúšikmi prinesú nezabudnuteľný zážitok. Ten očakávame každoročne od tejto ikonickej kultúrnej udalosti,“ citovala agentúra AP viceprezidenta pre globálnu produkciu podujatí NFL Jona Barkera.
Polčasovú šou Super Bowl 2025 viedol Kendrick Lamar, ktorého predstavenie v New Orleans vytvorilo nový rekord v sledovanosti tejto udalosti so 133,5 miliónmi divákov.
Vystúpenie amerického rapera prekonalo sledovanosť Michaela Jacksona z roku 1993.