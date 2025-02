Beriem všetku vinu na seba, vravel hviezdny hráč. V Super Bowle zažil najhorší zápas v kariére

Mahomes začal svoj útok úspešným 11-yardovým pasom na JuJu Smith-Schustera, no zároveň to bol jediný prvý down, ktorý v prvom polčase získal.

"Odvtedy sme prešli dlhú cestu so vzostupmi aj pádmi. Využili sme skúsenosti, ktoré sme nadobudli v minulosti. Vtedy to nebol náš deň, no niekedy si musíte počkať a ono to príde," cituje Hurtsa agentúra Reuters.

Hlavný tréner Nick Sirianni po triumfe v Super Bowle ocenil tímového ducha svojho tímu, ktorý v rozhodujúcom zápase dostal zo seba to najlepšie.