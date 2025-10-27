Dlhoročný hráč NFL zomrel vo veku 41 rokov. Zlyhali mu obličky, potreboval transplantáciu

NEW YORK. Vo veku 41 rokov zomrel v nedeľu bývalý hráč amerického futbalu Nick Mangold. Dlhoročnému hráčovi New Yorku Jets v NFL zlyhali obličky.
Mangoldovi už v roku 2006 diagnostikovali vrodenú vadu, ktorá mu spôsobovala chronické problémy s obličkami. Tento mesiac sa mu zdravotný stav zhoršil a oznámil, že potrebuje transplantáciu. Tej sa už nedožil.
„Nick bol srdcom našej ofenzívnej línie celú dekádu. Spoluhráči ho zbožňovali, jeho líderske schopnosti a dôraz definovali celú jednu éru Jets.
Mimo ihriska ho jeho vtipnosť, vrúcnosť a neochvejná lojalita urobili neoceniteľným členom našej rodiny,“ vzdal podľa AFP klub z New Yorku úctu svojmu hráčovi, ktorý v tíme pôsobil celú svoju kariéru v rokoch 2006 až 2016.