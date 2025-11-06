Obrovská tragédia v NFL. Mladý hráč ušiel z miesta nehody, následne spáchal samovraždu

BRATISLAVA. Hráč amerického futbalu Marshawn Kneeland z tímu Dallas Cowboys spáchal samovraždu po tom, čo ušiel z miesta dopravnej nehody. Mal 24 rokov.
Jeho úmrtie oznámil texaský klub bez bližších informácií, ktoré neskôr priniesla agentúra AP s odvolaním sa na policajné zdroje.
Kneeland v stredu večer nezastavil na pokyn ochrancov poriadku, ktorí ho potom prenasledovali. Hráč policajtom ušiel, neskôr našli jeho vozidlo nabúrané.
Kneeland bol nájdený mŕtvy na druhý deň skoro ráno, asi tri hodiny po nehode. Polícia neuviedla, kde jeho telo objavila.
Kneeland nastúpil za Dallas ešte v pondelňajšom stretnutí proti Arizone, v ktorom si pripísal prvý touchdown v kariére. Cowboys prehrali 17:27.
"Marshawn bol milovaným spoluhráčom a členom našej organizácie. Naše myšlienky a modlitby za Marshawna patria jeho priateľke Cataline a jeho rodine, "uviedol texaský celok vo vyhlásení.
Dallas draftoval Kneelanda vlani, v NFL odohral 18 zápasov.