NFL rozširuje svoju prítomnosť v Európe. Okrem Madridu sa odohrá zápas aj v Paríži

Stade de France v Paríži.
Stade de France v Paríži. (Autor: TASR/AP)
2. feb 2026 o 18:47
Bude to jeden z ôsmich plánovaných zápasov v zahraničí v kalendári NFL.

Francúzsko sa stane ďalšou krajinou, ktorá bude hostiť zápas základnej časti zámorskej profesionálnej ligy amerického futbalu NFL.

Stade de France v Paríži bude v tomto roku dejiskom zápasu, v ktorom sa predstaví tím New Orleans Saints.

Bude to jeden z ôsmich plánovaných zápasov v zahraničí v kalendári NFL na budúcu sezónu. Súpera pre Saints oznámia neskôr.

Predstavitelia profiligy v pondelok zároveň oznámili, že uzavreli viacročnú dohodu o odohratí zápasov základnej časti na štadióne Santiaga Bernabeua v Madride.

Liga potvrdila, že v tomto roku usporiada svoj prvý zápas základnej časti v Austrálii na ikonickom kriketovom ihrisku v Melbourne. Hrať sa má aj v Riu de Janeiro, Mníchove a Londýne.

Od roku 2005 sa v zahraničí odohralo celkovo 62 zápasov základnej časti NFL. Dejiskami boli Londýn, Berlín, Mníchov, Frankfurt, Madrid, Dublin, Sao Paulo, Mexico City, či Toronto. Informovala agentúra AFP.

    NFL rozširuje svoju prítomnosť v Európe. Okrem Madridu sa odohrá zápas aj v Paríži
    dnes 18:47
