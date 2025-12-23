Slávny Super Bowl vyhral štyrikrát. Zmení dlhoročné pôsobisko

Tím amerického futbalu Kansas City Chiefs sa bude sťahovať z dlhoročného pôsobiska v Missouri a od roku 2031 bude jeho domovom susedný štát Kansas.
Klub štvornásobných šampiónov NFL v pondelok oznámil, že projekt dostal zelenú po tom, ako zákonodarcovia Kansasu schválili podmienky jeho financovania.
Chiefs hrajú od roku 1972 domáce zápasy na Arrowhead Stadium. Nová, zastrešená aréna vznikne vo Wyandotte County v západnej časti Kansas City, ktoré ležia na sútoku riek Missouri a Kansas. Náklady na vybudovanie viacúčelového štadióna sa odhadujú na tri miliardy dolárov.
Tím okolo hviezdneho quarterbacka Patricka Mahomesa aktuálne prežíva neúspešnú sezónu. Po troch účastiach vo finále za sebou si Chiefs prvýkrát od sezóny 2014/15 nezahrajú play off. Slávny Super Bowl klub získal v rokoch 1970, 2020, 2023 a 2024, v tohtoročnom finále podľahol Philadelphii.