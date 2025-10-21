Tragédia v USA. Bývalý hviezdny hráč NFL zomrel po potýčke s políciou

OAKLAND. Niekdajší špičkový hráč amerického futbalu Doug Martin zomrel v sobotu počas policajnej operácie v Oaklande.
Tridsaťšesťročného muža zadržali po hlásenom vlámaní do jednej z rezidencií, dostal sa do krátkej potýčky s políciou a neskôr zomrel vo väzbe. Príčina jeho úmrtia nie je jasná.
„Pred smrťou bol Martin účastníkom vlámania do rezidencie v Oaklande. Keď sa ho policajti snažili zadržať, došlo ku krátkej potýčke. Po vzatí do väzby Martin prestal reagovať, záchranári mu poskytli lekársku pomoc a previezli ho do miestnej nemocnice, kde však neskôr zomrel,“ uviedla vo vyhlásení polícia v Oaklande s tým, že vyšetrovanie jeho smrti stále prebieha.
Martin bol v rokoch 2012 až 2017 popredným running backom v tíme Tampa Bay Buccaneers, ktorý si ho vybral v prvom kole draftu do najprestížnejšej profesionálnej súťaže NFL.
Dvakrát ho zvolili do zápasu hviezd Pro Bowl a v roku 2015 sa dostal do najlepšieho All-Pro tímu zámorskej profiligy.
Klub z Tampy ho zaradil medzi 50 najlepších hráčov svojej histórie. V závere kariéry hral ešte za Oakland Raiders. Svoj posledný zápas v NFL odohral v decembri 2018.
Jeho bývalý agent Brian Murphy vydal na žiadosť Martinovej rodiny vyhlásenie, v ktorom uviedol, že Martin bojoval s problémami duševného zdravia, ktoré „hlboko ovplyvnili jeho osobný a profesionálny život“.
„Nakoniec sa duševná choroba ukázala byť jediným súperom, pred ktorým Doug nemohol utiecť,“ uviedol Murphy podľa AP.