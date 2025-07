Trump sa vyhráža klubu NFL. Ak nezmení názov, skomplikuje mu výstavbu nového štadióna

„Prezident sa angažuje v mnohých veciach, ktoré by iní nechali tak. Rád vidí, že sa deje vôľa ľudu a ak by sa konal prieskum, športoví fanúšikovia v štátoch i tí priamo v meste by chceli zmenu názvu,“ uviedla podľa AP.

Klub už s novým názvom kúpil v roku 2023 americký biznismen v oblasti športu Josh Harris, ktorý vlastní aj anglický futbalový klub Crystal Palace, klub hokejovej NHL New Jersey Devils a basketbalovej NBA Philadelphia 76ers.

V úvode roka vyhlásil, že názov klubu sa meniť nebude. Commanders aktuálne hrávajú na štadióne v Ashburne v štáte Virginia, no chceli by sa do roku 2030 vrátiť na územie hlavného mesta USA na štadión Roberta F. Kennedyho, na ktorom sídlili do roku 1996.