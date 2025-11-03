VIDEO: Neuveriteľný kop hráča Jacksonville. Prekopol dve tretiny ihriska, prekonal rekord NFL

Cam Little oslavuje so spoluhráčmi prekonanie rekordu.
Cam Little oslavuje so spoluhráčmi prekonanie rekordu. (Autor: TASR/AP)
3. nov 2025
Little už predtým rekord prekonal, no v predsezónnom zápase.

LAS VEGAS. Hráč amerického futbalu Cam Little vytvoril úspešným kopom zo 68 yardov nový rekord zámorskej NFL. Jeho tím Jacksonville Jaguars zdolal v nedeľu Las Vegas Raiders 30:29 po predĺžení.

Little skóroval na konci prvého polčasu a vylepšil rekord Justina Tuckera, ktorý v roku 2021 bodoval zo 66 yardov.

„Pred pokusom som si povedal, že do lopty kopnem čo najsilnejšie ako viem. Ak to zároveň kopnete čo najrovnejšie, padne to tam,“ citovala 22-ročného Američana agentúra DPA.

Rodák zo štátu Oklahoma sa pritom už v príprave dostal na hranicu 70 yardov, predsezónne pokusy sa však do rekordných štatistík nepridávajú.

VIDEO: Cam Little prekonáva rekord NFL

Podľa portálu ESPN sa v tejto sezóne podarilo kickerom skórovať zo 60 a viac yardov dovedna sedemkrát, čo už teraz predstavuje rekord v jednej sezóne NFL.

Americký futbal

