Tragická udalosť zasiahla NFL. Vo veku 39 rokov zahynul bývalý defenzívny linesman Ravens

BALTIMORE. Vo veku 39 rokov zomrel bývalý defenzíny linesman Arthur Jones, ktorý vyhral s Baltimore Ravens Super Bowl.
Informáciu priniesla univerzita Syracuse, ktorú navštevoval. Zomrel v piatok ráno miestneho času. Dôvod úmrtia nie je známy, uvádza ESPN.
„Moje srdce je dnes ťažké po strate Arta Jonesa,“ povedal tréner Ravens John Harbaugh.
„Art bol skutočne výnimočný človek, oddaný spoluhráč, neúnavný pracant a niekto, na koho by bol hrdý každý tréner. Jeho láska k životu, veľkorysý duch a žiarivý úsmev zanechali trvalý dojem na všetkých, ktorí mali to šťastie ho poznať.“
Jones bol vybratý v piatom kole draftu v roku 2010, 8 a pol zo svojich 10 kariérnych sackov zaznamenal počas dvoch sezón - v rokoch 2012–2013. Ravens porazili San Francisco v Super Bowle XLVII, čím zavŕšili úspešnú sezónu 2012.
Američan strávil svoju poslednú sezónu v NFL vo Washingtone v roku 2017.