Dardari strelil gól Severným Írom a chce aj Slovákom. Majú sebavedomie, ale to aj my, tvrdí

Aiman Dardari oslavuje gól proti Severnémi Írsku v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
Aiman Dardari oslavuje gól proti Severnémi Írsku v kvalifikácii MS vo futbale 2026.
SITA|7. sep 2025 o 11:22
Súboj kvalifikácie MS 2026 Luxembursko – Slovensko odohrajú v nedeľu na Stade de Luxembourg od 20:45 h.

BRATISLAVA. Dal gól Severným Írom a chystá sa to isté urobiť aj v ďalšom zápase kvalifikácie MS 2026 proti Slovákom.

Aiman Dardari má iba 20 rokov, okrem luxemburského má aj marocký pas, a pred sebou žiarivú futbalovú budúcnosť. Aspoň podľa luxemburských médií.

Vo štvrtok v Luxembursku viedli Severní Íri od 7. min 1:0, ale po polhodine hry bolo vyrovnané.

Mal to na svedomí práve Dardari. Presunul sa z ľavého krídla do stredu. A hoci tam čakali traja severoírski obrancovia, prehodil si loptu na silnú pravú nohu, počkal si na správny moment a presnou prízemnou strelou do pravého rohu bránky vyrovnal skóre.

V druhom polčase si skvelým driblingom utvoril ďalšiu šancu. V poslednej chvíli však severoírsky obranca zabránil Dardarimu dosiahnuť druhý gól v zápase. Severní Íri zvíťazili 3:1.

VIDEO: Zostrih zápasu Luxembursko - Severné Írsko

"Som veľmi šťastný, že som konečne strelil svoj prvý gól za národný tím. Bohužiaľ, nevyhrali sme, ale v nedeľu si to môžeme vynahradiť.

Veľmi túžime zvíťaziť nad Slovákmi, najmä ak si predtým poradili s Nemcami. Narástlo im sebavedomie, ale to budeme mať aj my, veď hráme doma. Rád by som pridal ďalší gól,“ povedal Dardari, cituje ho web tageblatt.lu.

Tréner luxemburskej reprezentácie Jeff Strasser o hráčovi bundesligového Augsburgu uznanlivo poznamenal.

"Ukázal zaujímavý potenciál. Aiman sa nielenže dokáže presadiť v situáciách jeden na jedného, ale má aj inteligenciu na to, aby rozpoznal voľné priestory a využil v nich svoju rýchlosť,“ vravel Strasser.

V najvyššej nemeckej súťaži zatiaľ čaká na príležitosť, doteraz hrával za B-výber Augsburgu v regionálnej nemeckej súťaži.

Strelil tam šesť gólov a to znamenalo pozvánku do A-tímu na zápas proti Bayernu Mníchov.

Na trávnik proti najslávnejšiemu nemeckému tímu sa však nedostal. Jeho mužstvo prehralo 2:3.

"Keď v piatok večer odohráte takmer 90 minút v regionálnej lige a potom vás povolajú do prvého tímu, znamená to, že tréner s vami počíta,“ pochválil Dardariho kouč luxemburskej reprezentácie Strasser.

Súboj kvalifikácie MS 2026 Luxembursko – Slovensko odohrajú v nedeľu na Stade de Luxembourg od 20:45 h.

Po štvrtkovom zápase proti Severným Írom pribudol do kádra luxemburskej reprezentácie Sébastien Thill.

Stredopoliar poľského Rzeszówa v národnom tíme nahradil Seida Korača, ktorý bol proti Severným Írom vylúčený.

dnes 11:22
