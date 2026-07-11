    Futbalová kauza po osemfinále nekončí. Egyptskí hackeri napadli systémy argentínskeho zväzu

    Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan dostáva žltú kartu od rozhodcu Francoisa Letexiera
    Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan dostáva žltú kartu od rozhodcu Francoisa Letexiera (Autor: TASR/AP)
    TASR|11. júl 2026 o 08:35
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    Niekoľko novinárov akreditovaných cez AFA dostalo podozrivý e-mail

    Argentína
    Argentína
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    3 - 2
    0:1
    Egypt
    Egypt

    Egyptskí hackeri napadli oficiálne účty Argentínskeho futbalového zväzu (AFA).

    Informoval o tom portál mdzol.com. Zdroj uviedol, že hackerom sa podarilo získať prístup k časti databázy zväzu vrátane e-mailových a IP adries a hesiel.

    Argentína predtým zdolala v osemfinále na MS Egypt 3:2.

    Egyptská futbalová federácia po zápase vyzvala predstaviteľov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na vylúčenie celého francúzskeho rozhodcovského tímu z ďalšej účasti na turnaji a vyjadrila nespokojnosť s rozhodnutiami rozhodcu Francoisa Letexiera v zápase.

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    Po útoku dostalo niekoľko novinárov akreditovaných cez AFA e-mail odoslaný z účtu identifikovaného ako AFA Medios.

    Text, pripisovaný skupine egyptských hackerov, spochybňoval rozhodovanie a uvádzal: „Krádež nezostane bez povšimnutia.

    Ak na ihrisku nie je spravodlivosť, neočakávajte pokoj na sociálnych sieťach.“

    AFA potvrdila, že z jej účtu odišlo niekoľko správ a objasnila, že ju organizácia nevytvorila ani neschválila.

    Uviedla, že vyšetruje neoprávnený prístup do svojich systémov a požiadala novinárov, aby ignorovali akékoľvek podozrivé e-maily.

    Teraz analyzujú rozsah incidentu.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan dostáva žltú kartu od rozhodcu Francoisa Letexiera
    Tréner egyptskej futbalovej reprezentácie Hossam Hassan dostáva žltú kartu od rozhodcu Francoisa Letexiera
    Futbalová kauza po osemfinále nekončí. Egyptskí hackeri napadli systémy argentínskeho zväzu
    dnes 08:35
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