Futbalová kauza po osemfinále nekončí. Egyptskí hackeri napadli systémy argentínskeho zväzu

Egyptskí hackeri napadli oficiálne účty Argentínskeho futbalového zväzu (AFA).
Informoval o tom portál mdzol.com. Zdroj uviedol, že hackerom sa podarilo získať prístup k časti databázy zväzu vrátane e-mailových a IP adries a hesiel.
Argentína predtým zdolala v osemfinále na MS Egypt 3:2.
Egyptská futbalová federácia po zápase vyzvala predstaviteľov Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na vylúčenie celého francúzskeho rozhodcovského tímu z ďalšej účasti na turnaji a vyjadrila nespokojnosť s rozhodnutiami rozhodcu Francoisa Letexiera v zápase.
Po útoku dostalo niekoľko novinárov akreditovaných cez AFA e-mail odoslaný z účtu identifikovaného ako AFA Medios.
Text, pripisovaný skupine egyptských hackerov, spochybňoval rozhodovanie a uvádzal: „Krádež nezostane bez povšimnutia.
Ak na ihrisku nie je spravodlivosť, neočakávajte pokoj na sociálnych sieťach.“
AFA potvrdila, že z jej účtu odišlo niekoľko správ a objasnila, že ju organizácia nevytvorila ani neschválila.
Uviedla, že vyšetruje neoprávnený prístup do svojich systémov a požiadala novinárov, aby ignorovali akékoľvek podozrivé e-maily.
Teraz analyzujú rozsah incidentu.