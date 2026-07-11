    Nevídaný suvenír z MS: FIFA ponúka trávnik z MetLife Stadium za tisíce dolárov

    MetLife stadium.
    MetLife stadium. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|11. júl 2026 o 09:10
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    Najdrahší kus za 3000 dolárov obsahuje repliku vstupenky s gravírovaním, miniatúrneho gólmana aj trofej z brúseného krištáľu.

    Nevšedný suvenír z majstrovstiev sveta si môžu zaobstarať futbaloví fanúšikovia.

    Medzinárodná federácia FIFA im na svojom webe ponúka trávnik z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. júla šampionát vyvrcholí.

    Predávať sa bude v štyroch kategóriách, najlacnejšie vyjde na 450 dolárov (9,5 tisíc korún), najdrahšie potom na 3000 dolárov (vyše 63,5 tisíc korún).

    Očakáva sa, že jeho predajom si FIFA zarobí viac ako 11 miliónov dolárov (takmer 234 miliónov korún).

    Trávnik sa bude distribuovať po finále a k dispozícii bude iba v USA a Európe. V každej zo štyroch kategórií sa bude symbolicky predávať maximálne 2026 kusov.

    Číslo odkazuje na tohtoročný turnaj, na ktorom sa prvýkrát predstavilo 48 tímov.

    Súčasťou najdrahšieho kusu trávnika bude replika vstupenky s gravírovaním v zlatej farbe, replika miniatúrneho gólmana majstrovstiev sveta a trofej pre šampiónov z brúseného krištáľu.

    Podľa agentúry Bloomberg tohtoročný turnaj zarobí 8,9 miliardy dolárov (189 miliárd korún).

    Je to nárast o viac ako 41 percent od vlaňajšieho šampionátu v roku 2022 v Katare, z ktorého FIFA utŕžila 6,3 miliardy dolárov (134 miliárd korún).

    Aktuálny šampionát stanovil nový rekord v počte divákov, priemernú návštevnosť predchádzajúceho šampionátu v USA ale neprekoná.

    V roku 1994 bol priemer na jeden zápas 68.991 fanúšikov.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Finále

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