Nevídaný suvenír z MS: FIFA ponúka trávnik z MetLife Stadium za tisíce dolárov

Nevšedný suvenír z majstrovstiev sveta si môžu zaobstarať futbaloví fanúšikovia.
Medzinárodná federácia FIFA im na svojom webe ponúka trávnik z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. júla šampionát vyvrcholí.
Predávať sa bude v štyroch kategóriách, najlacnejšie vyjde na 450 dolárov (9,5 tisíc korún), najdrahšie potom na 3000 dolárov (vyše 63,5 tisíc korún).
Očakáva sa, že jeho predajom si FIFA zarobí viac ako 11 miliónov dolárov (takmer 234 miliónov korún).
Trávnik sa bude distribuovať po finále a k dispozícii bude iba v USA a Európe. V každej zo štyroch kategórií sa bude symbolicky predávať maximálne 2026 kusov.
Číslo odkazuje na tohtoročný turnaj, na ktorom sa prvýkrát predstavilo 48 tímov.
Súčasťou najdrahšieho kusu trávnika bude replika vstupenky s gravírovaním v zlatej farbe, replika miniatúrneho gólmana majstrovstiev sveta a trofej pre šampiónov z brúseného krištáľu.
Podľa agentúry Bloomberg tohtoročný turnaj zarobí 8,9 miliardy dolárov (189 miliárd korún).
Je to nárast o viac ako 41 percent od vlaňajšieho šampionátu v roku 2022 v Katare, z ktorého FIFA utŕžila 6,3 miliardy dolárov (134 miliárd korún).
Aktuálny šampionát stanovil nový rekord v počte divákov, priemernú návštevnosť predchádzajúceho šampionátu v USA ale neprekoná.
V roku 1994 bol priemer na jeden zápas 68.991 fanúšikov.