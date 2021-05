Smrť Babiča ukazuje na problém na cestách. Stačí ubrať, vraví Sagan

„Bola to veľmi zlá správa. Zastihla ma hneď ráno. Skôr ako som vstal. Prišiel za mnou na izby mechanik a pýtal sa, či som počul, čo sa stalo Babičovi. Je to veľmi smutné.

Spoznali sa na súťažiach ešte ako juniori. Stretli sa spolu aj v jednom tíme.

„Pred dvomi rokmi sme spolu jazdili v reprezentačnom tíme na Okolo Slovenska. Chcel som si pred pretekmi prejsť etapy v Poprade. Stretli sme sa vtedy, aj som uňho doma prespal. Bol to pohodový chalan, na nič sa nehral,“ spomína Štoček.

S Babičom sa dobre poznal. Na slovenské pomery bol kvalitným pretekárom. V rámci deaflympisjkých súťaží podľa Štočeka vynikal. Hoci mal od narodenia vážne poškodený sluch a bez načúvacieho prístroja počul len na 14 percent, hendikep ho vraj nijako neobmedzoval.

„Nik z nás to ani neregistroval, že má načúvadlo. Neriešili sme to. Ani on to nevnímal ako hendikep. Bol s tým vyrovnaný,“ vraví Štoček. Babič súťažil pravidelne so zdravými športovcami.

Radšej si vypočuje nadávky

Konflikty medzi cyklistami a vodičmi na slovenských cestách sú častým problémom. Negatívne skúsenosti má väčšina slovenských reprezentantov a pravidelne na to upozorňujú.

Peter Sagan spolu s českými profesionálmi Romanom Kreuzogrom a Petrom Vakočom boli tvárou kampane, aby brali vodiči väčší ohľad voči cyklistom.

Tieto kampane však akoby sa minuli účinku.