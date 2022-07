Zmenil sa mu život. Sýkora: Vážim každý úspech, ale chcem ostať sám sebou

Okrem toho si zahral vo finále Hlinka Gretzky Cupu, tešil sa z titulu na turnaji 1-A divízie MS hráčov do 18 rokov a absolvoval aj premiéru v seniorskej reprezentácii na MS vo Fínsku.

Klub New York Rangers si ho na ňom vybral v druhom kole zo 63. miesta a podpísal s ním aj vstupný kontrakt .

BRATISLAVA. Slovenský hokejový útočník Adam Sýkora má za sebou prelomový ročník, ktorého vrcholom bol úspešný draft nováčikov do zámorskej NHL.

Všetko zapadlo pekne do seba a stále sa cítim ako v rozprávke. Uvedomujem si však, že je to iba začiatok, taký prvý krok do sveta profesionálneho hokeja. Musím pokračovať v tvrdej práci," povedal 17-ročný rodák z Piešťan pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.