Sýkoru delí od MS len jeden podpis. Budúca sezóna? Nitra alebo Švédsko, vraví

Najväčší záujem bol o Sýkoru, ktorý podpísal nováčikovskú zmluvu s tímom New York Rangers.

Zvítal som sa s chlapcami z tímu. Každý mi zagratuloval k draftu. Veľmi ma to potešilo," povedal tradične vysmiaty a dobre naladený Sýkora.

"Ráno som vstával už o 5:30 aby som sa stihol presunúť do Popradu. Som veľmi rád, že tu môžem byť.

Ostane pri mužskom hokeji?

Jeho účasť na preložených MS do 20 rokov by mala byť už len formalitou.

"Počas kempu v New Yorku mi v klube povedali, že budú radi, ak pôjdem na juniorský šampionát. Chýba už len jeden podpis a malo by to byť oficiálne," ozrejmil 17-ročný talent.

Odchovanec Nitry zatiaľ nevie, kde bude v nasledujúcej sezóne pôsobiť. V hre je niekoľko alternatív.