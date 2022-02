Šéf slovenskej výpravy vyzdvihol Vlhovú a hokejistov, ostatní ho sklamali

PEKING. Z pohľadu úspechov slovenských športovcov na ZOH v Pekingu sa vyníma zlato lyžiarky Petry Vlhovej zo slalomu a púť hokejistov olympijským turnajom. Vedúci slovenskej výpravy na hrách a zároveň športový riaditeľ Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Roman Buček však nebol spokojný s ostatnými výsledkami a priznal, že je sklamaný. Buček: Slabšie výsledky Buček vyslovil absolutórium Vlhovej, ktorá podľa neho naplnila svoje ambície a aj očakávania fanúšikov na Slovensku. Ocenil aj hokejistov, ich bronzový úspech považuje za výnimočný.

Od ďalších športovcov 50-člennej výpravy, ktorá cestoval do Pekingu, však čakal viac: "Považujeme to za slabšie výsledky od jednotlivých športových výprav. Na týchto hrách pribudli do programu nové disciplíny, zo Slovákov sa do nich nikomu nepodarilo kvalifikovať okrem Viktórie Čerňanskej, ktorá štartovala v monoboboch. Po ukončení hier predostrieme analýzu. Ale toto bude otázka aj pre rezortné strediská vrcholového športu, chce to asi detailnejší rozbor," zhodnotil Buček.

Doprava bola veľmi komplikovaná Šéf výpravy však vyslovil spokojnosť s organizáciou hier, komplikácie robila len doprava. A Slovákom sa vyhol aj obávaný koronavírus. "Treba povedať, že Číňania urobili maximum pre to, aby boli hry úspešné a aj sa im to podarilo. V olympijskej dedine bolo 260 športovcov identifikovaných ako pozitívnych. My sme sa tomu vyhli, mali sme len blízke kontakty a nenarušilo nám to prípravu," uviedol.

Vzdialenosť všetkých troch olympijských dedín však bola veľká, tu už toľko pozitívnych emócií Buček nemal: "Toto bol taký náročný moment celej výpravy. Doprava medzi dedinami bola veľmi komplikovaná. Ale my sme sa s tým ako členovia výpravy popasovali. Dediny boli ďaleko od seba a časovo to bolo veľmi náročné. No náš tím si dobre rozdelil úlohy." Olympijské dediny boli na kvalitnej úrovni Slovenskí športovci a členovia výprav si pochvaľovali opatrenia v olympijskej dedine, ako aj celkový servis.