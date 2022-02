Ramsay podobný tím ešte nezažil. V Pekingu sa dočkal najlepšej tretiny v kariére

Ziskom bronzu na ZOH 2022 v Pekingu sa navždy zapísal do sŕdc fanúšikov pod Tatrami.

Ramsay to dokázal s mužstvom, v ktorom bolo viacero neostrieľaných tínedžerov a hráčov zo slovenskej extraligy.

"Bola to skvelá skupina ľudí. Časť z nich bola ochotná viesť a časť bola ju ochotná nasledovať. Hráči sa zišli z rôznych klubov z celej Európy.

Urobiť z nich jeden tím bolo náročné. Spoliehal som sa na mojich asistentov a kapitána Mareka Hrivíka. Vďaka ním sa všetci dostali na rovnakú vlnu a spoločne pracovali.

Všetci hráči boli ochotní urobiť všetko pre výhru, nech by ich to stálo čokoľvek. A to robilo tím," dodal 70-ročný kormidelník.