Rehák Štefečeková: Teraz sa učím čaro Vianoc vytvárať

Chcela by som pokračovať. Trochu sa nám zmenili možnosti kvalifikácie. Budú len tri súťaže, cez ktoré sa budú dať vybojovať olympijské miestenky. Pokiaľ sa mi to podarí, pevne verím, že v roku 2024 budem v Paríži strieľať.

Víťazstvá nikdy neomrzia. Priznám sa, že medzi súperkami som jedna z najstarších a vždy ma poteší, keď sa dokážem medzi mladých prebojovať. Dá sa povedať, že pre niektorých našich mladých športovcoch som vzorom. Teším sa, vždy keď postúpim do finále alebo keď vybojujem medailu, je to pre mňa známka toho, že patrím medzi top športovcov.

Niektorí mladší medailisti z olympiády vravia, že nečakali, koľko majú povinností, s ktorými nepočítali. Vás to zrejme už nijako zvlášť nezasiahlo.

Nerozhádzalo ma to. No napríklad v roku 2012 som bola sama, nemala som ešte rodinu. Mohla som sa venovať tomu, čo som potrebovala. Teraz som mama a nie všade som mohla ísť. Je to iné, ale viem, že to patrí k tomu a rok po olympiáde to bude úplne iné.

Ako sa vám darí skĺbiť vrcholovú športovú kariéru s rodinou? V lete ste sa prakticky s manželom striedali na letisku, keď vy ste sa vrátili domov z olympiády. On odlietal do Tokia na paralympiádu.