Štefečekovej syn fandí Vlhovej pri biatlone. Chcú ju ísť aj povzbudiť

Rehák Štefečeková napokon prehrala s Vlhovou o 48 bodov. "Ja som spokojná. To podstatné, čo som mala vyhrať, som dokázala. Je to prestížna anketa, je to tak ako to je. Vedeli sme, ako to asi bude," uviedla Rehák Štefečeková pre TASR.

Druhá najlepšia športovkyňa SR za rok 2021 chápe, že Vlhovej cesta za triumfom bola o čosi náročnejšia: "Peťa to mala dlhodobejšie, vyhrávala jedny preteky za druhými. Moja cesta ku zlatu trvala dva dni. Ale ja sa z toho teším.

Paradoxne zlatá olympijská medaila nie je dostatočná na to, aby som v ankete vyhrala. Ale to nemyslím zle, naopak, teším sa, že máme takéto úspechy. Ja sa teším."

Vlhovú čakajú v najbližších dňoch ďalšie preteky SP, v domácnosti u slovenskej strelkyne ju budú povzbudzovať.

A možno nielen tam: "Môj malý aj keď vidí biatlon tak kričí ´Peťa do toho!´, lebo tomu ešte nerozumie. Ale fandíme jej a keď sa podarí, chceli by sme ju prísť povzbudiť do Flachau," prezradila.