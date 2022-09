V kvalifikácii bola najlepšia, Rehák Štefečeková postúpila do finále MS

OSIJEK. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková vyhrala kvalifikáciu trapu na majstrovstvách sveta v brokových zbraniach v chorvátskom Osijeku.

V piatich kolách trafila 122 zo 125 terčov. Na druhom mieste skončili Francúzska Carole Cormenierová a Číňanka Siao-ťing Wang s výkonom 119 b.

Druhá slovenská reprezentantka Jana Špotáková obsadila nepostupové 21. miesto. Zaznamenala celkovo 113 bodov, od finále ju delili tri terče.

Rehák Štefečeková si môže napraviť reputáciu po nevydarených ME, kde sa nedostala do finále. To je v Osijeku na programe v stredu od 13.45 h.