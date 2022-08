Weiss: Ak sa chlapci kritizovali, je to dobrý signál. Niektorí v lige nenastúpia

Tréner Vladimír Weiss nechcel zápas hodnotiť do hĺbky, no priznal, že v útoku tlačí Slovan topánka.

My doma musíme hrať agresívnejšie, verím, že nám pomôžu ľudia a že sa to dá a môžeme postúpiť," dodal Weiss.

"My sa nemôžeme nechať takto vykartovať, bola to chyba. Ale stalo sa to. My sme sa potom snažili udržať výsledok, čo sa nám nepodarilo, ale máme čo otáčať. Neviem, či by sme to udržali, keby sme neboli oslabení, je to len keby."

"Nepočul som chalanov, ale ak kritizovali svoj výkony, tak to je dobrý signál pred odvetou. Musíme byť dobre koncentrovaní a najmä v útoku musíme hrať s väčšou vášňou. Viem, kde nás tlačí topánka, ale nechcem to rozoberať. Nehrali sme vpredu dobre, ale máme týždeň roboty."

Pauschek uviedol, že Slovan musí poriadne pridať: "Takto to nejde. Nehrali sme proti dedinskému tímu, majú svoju kvalitu, ale máme lepších hráčov a my sme to neukázali. Musíme na to zabudnúť. Neviem, či sme si po Olympiakose mysleli, že to pôjde samo."

Ešte predtým však Slovan musí odohrať zápas vo Fortuna lige doma proti Žiline. Tréner v ňom bude šetriť niektorých hráčov:

"Zrinjski si odložil tri zápasy, Batumi si odložilo, Olympiakos pred zápasmi proti nám v lige ešte nehral. Niektorí hráči sú unavení, nie je to výhovorka, je to fakt. Hráme každé tri dni. Musíme to riešiť, tých, ktorých budem viac potrebovať do odvety, nebudú hrať proti Žiline."