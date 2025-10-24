Bodovanie, história, disciplíny. Vyznáte sa v pravidlách a pojmoch zjazdového lyžovania?

BRATISLAVA. Zjazdové lyžovanie je kráľovskou disciplínou zimných športov. Spája rýchlosť, techniku, presnosť a odvahu v jedinom okamihu. Pretekár či pretekárka sa spustia z vrcholu trate dolu svahom rýchlosťou vyše 130 km/h.
Na Slovensku je zjazdové lyžovanie jeden z najpopulárnejších a najsledovanejších športov.
Do popredia ho dostala najúspešnejšia slovenská lyžiarka histórie Petra Vlhová, ktorá v roku 2021 získala Veľký krištáľový glóbus.
Čo je to zjazdové lyžovanie?
Zjazdové lyžovanie je športová disciplína, v ktorej pretekári absolvujú trať na lyžiach v čo najkratšom čase.
Trať je vyznačená bránkami (tyče s modrými a červenými vlajkami), ktoré musia lyžiari prejsť v presnom poradí.
Cieľom je byť čo najrýchlejší a zároveň sa vyhnúť chybám – každé vynechanie bránky alebo pád znamenajú diskvalifikáciu.
Zjazdové lyžovanie patrí pod Medzinárodnú lyžiarsku a snoubordovú federáciu (FIS) a je súčasťou zimných olympijských hier.
História zjazdového lyžovania
Korene lyžovania siahajú až do praveku, keď ľudia používali primitívne drevené lyže na pohyb po snehu. Moderná éra začala v 19. storočí v Nórsku, kde sa uskutočnili prvé súťaže.
V roku 1924 vznikla FIS a o štyri roky neskôr sa konali prvé majstrovstvá sveta v Alpách.
Zjazdové lyžovanie sa prvýkrát objavilo na ZOH 1936 v Garmisch-Partenkirchene, kde sa súťažilo v kombinácii zjazdu a slalomu.
Odvtedy sa šport neustále vyvíja – trate sú strmšie, technológie modernejšie a lyžiari rýchlejší než kedykoľvek predtým.
Pravidlá zjazdového lyžovania
Každá trať je vyznačená sériou bránok, ktoré sa musia prejsť v poradí zhora nadol. Červené a modré vlajky sa striedajú, aby pretekári lepšie videli trasu.
Pretekár musí celým lyžiarskym telom a lyžami prejsť medzi tyčami – ak vynechá bránku, je diskvalifikovaný (DSQ).
Slalom a obrovský slalom pozostáva z dvoch jázd (1. a 2. kolo) výsledkom ktorých je súčet časov. Super-G a zjazd pozostávajú z jednej jazdy. Alpská kombinácia je súčet dvoch rôznych disciplín (zjazd/slalom alebo Super-G/slalom).
Čas sa meria na stotiny sekundy. Každý pretekár má vlastný štartový interval (zvyčajne 30 sekúnd až 1 minúta). V technických disciplínach (slalom a obrovský slalom) štartuje 30 najlepších v obrátenom poradí druhého kola.
Ak pretekár vynechaná bránky alebo vyjde mimo trate, je diskvalifikovaný (DSQ). Pád alebo zastavenie pred cieľom sa označujú ako nedokončené preteky (DNF).
Disciplíny zjazdového lyžovania
Zjazd (Downhill)
Najrýchlejšia a najnebezpečnejšia disciplína. Trať je najdlhšia, s veľkým prevýšením (700 – 1100 metrov) a rýchlosťami až 160 km/h.
Parametre podľa FIS:
- Dĺžka trate: 2,5 – 5 km
- Počet bránok: 35 – 45
- Vzdialenosť medzi bránkami: minimálne 25 m
- Šírka trate: približne 30 m
- Len jedna jazda, predchádzajú jej povinné tréningy – bez ich absolvovania pretekár nesmie štartovať.
- Rýchlosť: 120 – 160 km/h
Bránky sú označené širokými panelmi, ktoré určujú oblúky s veľkým polomerom. Každá chyba môže znamenať pád alebo diskvalifikáciu.
Super-G (Superobrovský slalom)
Spája technickú presnosť a rýchlosť. Bránky sú bližšie ako v zjazde, ale ďalej ako v obrovskom slalome.
Na rozdiel od zjazdu nie sú povolené tréningové jazdy – pretekári majú len jednu prehliadku trate.
Parametre podľa FIS:
- Prevýšenie: 400 – 650 m (muži) / 400 – 600 m (ženy)
- Počet bránok: 30 – 40
- Vzdialenosť medzi bránkami: 6 – 8 m pri otvorených bránkach, 8 – 12 m pri vertikálnych
- Len jedna jazda
- Rýchlosť: približne 110 km/h
Obrovský slalom (Giant Slalom)
Technicky najnáročnejšia disciplína, v ktorej sa kladie dôraz na rytmus a plynulosť jazdy. Bránky sú širšie ako v slalome, ale užšie ako v Super-G.
Parametre podľa FIS:
- Prevýšenie: 250 – 450 m (muži) / 250 – 400 m (ženy)
- Počet bránok: muži 56 – 70, ženy 46 – 58
- Počet smerových zmien: 11 % – 15 % z vertikálneho spádu trate
- Dve jazdy, počíta sa súčet časov
- Dĺžka trate: 1 – 1,5 km
- Rýchlosť: 60 – 80 km/h
Slalom
Najpomalšia a najtočivejšia disciplína. Vyžaduje mimoriadnu koordináciu, rýchle reakcie a dokonalú prácu s hranou.
Bránky sú veľmi blízko pri sebe (3 – 4 metre), lyžiar ich často „udiera“ telom, preto používa chrániče rúk a holení.
Parametre podľa FIS:
- Prevýšenie: 180 – 220 m (muži) / 140 – 220 m (ženy)
- Počet bránok: muži 55 – 75, ženy 40 – 60
- Vzdialenosť medzi bránkami: 3 – 4 m
- Dve jazdy, počíta sa súčet časov
Na trati sa používajú kombinácie ako hairpin (dvojitá vertikálna bránka) a flush (rýchly sled vertikálnych bránok), ktoré menia rytmus jazdy.
Lyžiari používajú chrániče na ruky a nohy, pretože bránky doslova udierajú telom počas jazdy.
Alpská kombinácia (Combined)
Spojenie rýchlostnej disciplíny (zjazd alebo Super-G) a technickej disciplíny (slalom). Víťazom sa stáva pretekár s najlepším súhrnným časom.
Alpská kombinácia už nefiguruje ako samostatná disciplína v programe Svetového pohára, nahradila ju tímová kombinácia (Team Combined). Tím tvoria dvaja pretekári, jeden štartuje v rýchlostnej disciplíne a druhý v technickej.
Tímová kombinácia mala premiéru na MS 2025, bude aj súčasťou budúcoročnej olympiády.
Výbava lyžiara
Výbava zjazdového lyžiara je veľmi špecifická a každá disciplína má svoje pravidlá. Lyže sa líšia podľa disciplíny – v zjazde musia muži používať minimálne 218 cm dlhé lyže, ženy minimálne 210 cm.
V Super‑G sú to lyže minimálne 205 cm u mužov a 195 cm u žien. V obrovskom slalome majú muži minimálne 183 cm a ženy 175 cm, kým v slalome sú to lyže minimálne 165 cm pre mužov a 155 cm pre ženy.
Rádius lyží sa pohybuje podľa disciplíny od 12 metrov v slalome až po 45 metrov v zjazde. Viazanie musí byť kompatibilné s lyžami a umožňovať bezpečné uvoľnenie pri páde.
Lyžiarky sú tvrdé, pevné a prispôsobené na mieru každému športovcovi, aby poskytovali maximálnu stabilitu a kontrolu.
Lyžiari používajú palice – v zjazde sú ohnuté, v slalome rovné – aby uľahčili rytmus a stabilitu pri oblúkoch.
Kombinéza je aerodynamická, priliehavá a minimalizuje odpor vzduchu. Helma a chrániče sú povinné vo všetkých disciplínach, chrániace hlavu, ruky aj nohy.
Dôležitou súčasťou sú aj vosky na lyžiach, ktoré znižujú trenie a ovplyvňujú rýchlosť a ovládateľnosť lyží.
Bodovanie vo Svetovom pohári
Vo Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní sa body prideľujú pretekárom podľa umiestnenia v jednotlivých pretekoch.
Víťaz pretekov získava 100 bodov, druhý najviac 80 a tretí 60. Body pokračujú ďalej až po tridsiate miesto, ktoré získava 1 bod.
Na konci sezóny sa udeľujú krištáľové glóbusy, ktoré sú symbolom víťazstva v celkovom poradí alebo v jednotlivých disciplínach.
Veľký krištáľový glóbus získava pretekár, ktorý nazbiera najviac bodov v celkovom poradí vo všetkých disciplínach.
Okrem toho sa udeľujú malé krištáľové glóbusy za víťazstvo v jednotlivých disciplínach – zjazde, super‑G, obrovskom slalome a slalome.
Umiestnenie
Počet bodov
1.
100
2.
80
3.
60
4.
50
5.
45
6.
40
7.
36
8.
32
9.
29
10.
26
11.
24
12.
22
13.
20
14.
18
15.
16
16.
15
17.
14
18.
13
19.
12
20.
11
21.
10
22.
9
23.
8
24.
7
25.
6
26.
5
27.
4
28.
3
29.
2
30.
1