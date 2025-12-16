ONLINE: 2. kolo slalomu žien v Courcheveli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Courchevel. Na programe je 2. kolo slalomu žien.
Po prvom kole je na čele Američanka Mikaela Shiffrinová.
Kde sledovať lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Courchevel 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
16.12.2025 o 20:45
Slalom žien, 2. kolo, Courchevel
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je francúzsky Courchevel.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
