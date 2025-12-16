ONLINE: 2. kolo slalomu žien v Courcheveli dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

ONLINE: Slalom žien v Courcheveli (2. kolo).
ONLINE: Slalom žien v Courcheveli (2. kolo). (Autor: TASR/AP)
Sportnet|16. dec 2025 o 18:00
Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 2. kola slalomu žien vo francúzskom Courcheveli.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje vo francúzskom stredisku Courchevel. Na programe je 2. kolo slalomu žien.

Po prvom kole je na čele Američanka Mikaela Shiffrinová.

Zjazdové lyžovanie sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Courchevel 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, utorok, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
16.12.2025 o 20:45
Slalom žien, 2. kolo, Courchevel
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je francúzsky Courchevel.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 20:45.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Mikaela Shiffrinová počas slalomu v Courcheveli.
