Vonnovej sa podaril skvelý návrat, v St. Moritzi potvrdila formu aj Ledecká

Po takmer šiestich rokoch sa do kolotoča SP vrátila štvornásobná celková víťazka seriálu Vonnová, 40-ročná Američanka a najúspešnejšia žena histórie v super-G ukázala, že nič nestratila zo svojho zjazdárskeho umenia. Vyvarovala sa väčším chybám a zmestila sa do najlepšej 15-ky.

"Bol to pre mňa perfektný štart. Dnes to bol však len prvý krok, túžim dosiahnuť ešte viac. Čo sa týka línie, nechcela som nič riskovať, v niektorých úsekoch som jazdila konzervatívne. Potrebovala som sa dostať za každú cenu do cieľa a pripísať si solídny výsledok. A presne to sa mi podarilo," pochvaľovala si Vonnová.

Tridsaťdvaročná Hütterová si po minulotýždňovom triumfe v zjazde v Beaver Creeku pripísala druhé víťazstvo v sezóne a celkovo ôsme v kariére v prestížnom seriáli.

"Zajazdila som takticky veľmi dobre a dokázala nabrať vysokú rýchlosť. Po prehliadke trate som mala určitý plán, no po jazdách prvých pretekárok som ho trochu upravila," povedala Rakúšanka pre ORF.

Na čele celkového poradia SP zostala Švajčiarka Camille Rastová, ktorá nejazdí rýchlostné disciplíny. V priebežnej klasifikácii super-G vedú spoločne Goggiová s Gutovou-Behramiovou, tretia Hütterová na ne stráca desať bodov. Zjazdárky absolvujú v nedeľu v St. Moritzi druhý super-G so štartom o 11.00 h.