Gutová-Behramiová vyhrala nedeľňajší super-G, ktorý má novú celkovú líderku

V celkovom poradí SP sa posunula na tretie miesto pred krajanku Wendy Holdenerovú, ktorá v St. Antone neštartovala.

Víkendový program vynechali aj suverénna líderka SP Američanka Mikaela Shiffrinová i Slovenka Petra Vlhová. Pre zranenie kolena chýbala na štarte aj Talianka Sofia Goggiová.

Gutová-Behramiová po slabšom štarte predviedla v spodnej časti mäkkej trate rýchlu jazdu a udržala sa v zelených číslach.

"Dnes bolo dôležité udržať si rovnováhu. Bol to úspešný víkend, víťazstvo a tretie miesto sú vynikajúce výsledky. Už sa teším do Cortiny, kde sa mi jazdí veľmi dobre," povedala Gutová-Behramiová do kamier Eurosportu.

Vďaka bilancii 1-2 v St. Antone sa Brignoneová dostala na čelo hodnotenia disciplíny pred Gutovú-Behramiovú, doterajšia líderka Elena Curtoniová klesla na tretiu priečku.

V rakúskom stredisku sa konali cez víkend až dva ženské superobrovské slalomy.