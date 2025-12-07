ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien v Tremblant dnes, Svetový pohár LIVE (nedeľa)

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v kanadskom stredisku Tremblant. Na programe je ďalší obrovský slalom žien.
Víťazstvo zo sobotného "obráku" bude obhajovať Novozélanďanka Robinsonová.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Tremblant 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
07.12.2025 o 19:00
SP - Obrovský slalom žien, 2. kolo, Tremblant
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je kanadský Tremblant.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.