ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien v Tremblant dnes, Svetový pohár LIVE (nedeľa)

Alice Robinsonová.
Alice Robinsonová. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
Sportnet|7. dec 2025 o 17:15
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos z 2. kola nedeľného obrovského slalomu žien v kanadskom stredisku Tremblant.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v kanadskom stredisku Tremblant. Na programe je ďalší obrovský slalom žien.

Víťazstvo zo sobotného "obráku" bude obhajovať Novozélanďanka Robinsonová.

Kde sledovať lyžovanie?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Zjazdové lyžovanie sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: Obrovský slalom žien - 2. kolo (Tremblant 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

Zjazdové lyžovanie  2025/2026
07.12.2025 o 19:00
SP - Obrovský slalom žien, 2. kolo, Tremblant
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je kanadský Tremblant.

Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 19:00.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Alice Robinsonová. online
Alice Robinsonová. online
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien v Tremblant dnes, Svetový pohár LIVE (nedeľa)
dnes 17:15
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien v Tremblant dnes, Svetový pohár LIVE (nedeľa)