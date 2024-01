Fenomenálny Odermatt. V prvom kole takmer vypadol, v druhom dominoval

Slovenský reprezentant Andreas Žampa nepostúpil do 2. kola, v tom úvodnom skončil na 38. priečke s mankom 2,72 sekundy na lídra Fellera.

Marco Odermatt oslavuje so švajčiarskym tímom. (Autor: TASR/AP)

Odermatt mal pritom v 1. kole na zľadovatelej trati málo vídané problémy. Obhajca veľkého i malého glóbusu takmer vypadol po veľkej chybe pred druhým medzičasom, keď vyšiel z línie a len tesne sa zmestil do ďalšej bránky. Po polovici súťaže bol až jedenásty so stratou 98 stotín.

Druhá jazda v jeho podaní bola oveľa dynamickejšia, ideálne časoval oblúky a najmä sa vyvaroval chýb.

Nakoniec mu to stačilo na triumf, jeho najväčší rivali mu nedokázali konkurovať. Feller síce predviedol pred domácim publikom opäť typickú dravú jazdu, no v druhom kole už nebola taká čistá.

"Boli to neuveriteľné preteky v neskutočnej atmosfére. Skúšal som to, ale bolo tam pár bránok, v ktorých som nešiel do úplne posledného rizika," povedal Feller pre ORF.

Obhajobu má na dosah

Odermatt zvýšil náskok v celkovom poradí SP pred druhým Francúzom Cyprienom Sarrazinom už na 596 bodov.

Jasne mieri aj za obhajobou malého glóbusu, v klasifikácii disciplíny má po piatich súťažiach maximálny možný počet bodov (500), druhý Zubčič zaostáva o 215 b.