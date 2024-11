Noel nenašiel premožiteľa ani v druhom slalome, na triumf mu stačila aj jazda na istotu

"Je pre mňa dôležité začať sezónu kvalitnými výsledkami. Nie je to však len o nich, ale aj o pocite a ten bol dobrý. Vlani som tunajšie preteky nedokončil, chcel som si napraviť chuť a podarilo sa. Pre nikoho to nebolo ideálne, bola to veľká bitka a vedeli sme, že trať druhého kola bude rýchlejšia so zradnejšími bránami. Ja som využil, že trať staval náš tréner," povedal Noel pre FIS ohľadom druhého kola.

To dokončilo všetkých 30 lyžiarov a najlepších jedenásť sa zmestilo do sekundy. Dvadsaťsedemročný Francúz je zatiaľ v slalome stopercentný, keďže triumfoval aj pred týždňom v Levi.