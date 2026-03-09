Slovákom nevyšla tímová kombinácia. Skončili až v druhej desiatke

MS juniorov v zjazdovom lyžovaní - Narvik
Výsledky - tímová kombinácia juniorov:
1.
Victor Haghighat, Nash Huot-Marchand
Francúzsko
1:17,26 min
2.
Aksel Lindenmeyr, Jevin Palmquist
USA
+ 0,17 s
3.
Sebastian Espen Bengston, Rasmus Bakkevig
Nórsko
+ 0,21 s
17.
Andrej Barnáš, Adam Nováček
Slovensko
+ 1,22 s
Slovenskí reprezentanti Andrej Barnáš a Adam Nováček obsadili v pondelkovej tímovej kombinácii juniorov na MSJ v alpskom lyžovaní v nórskom Narviku 17. miesto.
Za víťaznou francúzskou dvojicou Victor Haghighat a Nash Huot-Marchand zaostali v súčte super-G a slalomového kola o 1,22 sekundy.
Barnáš zašiel v superobrovskom slalome 18. čas, Nováček potom dokázal trinástou najlepšou jazdou v slalome posunúť slovenský tím celkovo ešte o jednu pozíciu.
Striebro získali Američania Aksel Lindenmeyr a Jevin Palmquist, pódium doplnili domáci Sebastian Espen Bengston a Rasmus Bakkevig.