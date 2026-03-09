Slovákom nevyšla tímová kombinácia. Skončili až v druhej desiatke

Andrej Barnáš.
Andrej Barnáš. (Autor: osobný archív klub A.S.P. ski)
TASR|9. mar 2026 o 16:16
Z víťazstva sa tešila francúzska dvojica.

MS juniorov v zjazdovom lyžovaní - Narvik

Výsledky - tímová kombinácia juniorov:

1.

Victor Haghighat, Nash Huot-Marchand

Francúzsko

1:17,26 min

2.

Aksel Lindenmeyr, Jevin Palmquist

USA

+ 0,17 s

3.

Sebastian Espen Bengston, Rasmus Bakkevig

Nórsko

+ 0,21 s

17.

Andrej Barnáš, Adam Nováček

Slovensko

+ 1,22 s

Slovenskí reprezentanti Andrej Barnáš a Adam Nováček obsadili v pondelkovej tímovej kombinácii juniorov na MSJ v alpskom lyžovaní v nórskom Narviku 17. miesto.

Za víťaznou francúzskou dvojicou Victor Haghighat a Nash Huot-Marchand zaostali v súčte super-G a slalomového kola o 1,22 sekundy.

Barnáš zašiel v superobrovskom slalome 18. čas, Nováček potom dokázal trinástou najlepšou jazdou v slalome posunúť slovenský tím celkovo ešte o jednu pozíciu.

Striebro získali Američania Aksel Lindenmeyr a Jevin Palmquist, pódium doplnili domáci Sebastian Espen Bengston a Rasmus Bakkevig.

dnes 16:16
