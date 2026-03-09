Svetový pohár bude mať novú zastávku. Premiéru zažije stredisko v Hornom Rakúsku

Stredisko bude nástupcom Lienzu.

Stredisko pri rakúskom meste Gosau bude v budúcej sezóne prvýkrát zaradené do kalendára Svetového pohára v alpskom lyžovaní.

Miesto na úpätí horského masívu Dachstein v regióne Horné Rakúsko sa stane dejiskom ženského slalomu a obrovského slalomu. V pondelok o tom informoval Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV).

Do tejto spolkovej krajiny sa tak ženské preteky SP vracajú po 34-ročnej pauze. V roku 1992 sa preteky konali v Hinterstoderi, kde sa muži predstavili pred šiestimi rokmi.

Stredisko bude nástupcom Lienzu a preteky sa uskutočnia 28. (obrovský slalom), respektíve 29. (slalom) decembra.

