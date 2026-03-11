Slovenskí juniori vypadli v osemfinále. Finále prinieslo severské derby

MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku
tímový paralelný slalom - výsledky:
1.
Švédsko
2.
Fínsko
3.
Švajčiarsko
13.
Slovensko
Slovenskí alpskí lyžiari obsadili na juniorských MS v nórskom Narviku 13. priečku v tímovej súťaži v paralelnom slalome.
Štvorica Veronika Šrobová, Oliver Tabačko, Katarína Šrobová, Andrej Barnáš nestačila v osemfinále na Francúzov.
Slováci neuspeli vo svojom jedinom meraní síl v troch zo štyroch duelov. Rýchlejšia bola iba v tretej dvojici olympionička Katarína Šrobová, ktorá zdolala Ninu Buetovú.
Francúzi následne vypadli vo štvrťfinále a obsadili 8. priečku. Zlato získali Švédi po finálovom triumfe nad Fínmi 3:1.