Slovenskí juniori vypadli v osemfinále. Finále prinieslo severské derby

Andrej Barnáš
Andrej Barnáš (Autor: Zväz slovenského lyžovania)
TASR|11. mar 2026 o 16:13
ShareTweet0

Neuspeli vo svojom jedinom meraní síl v troch zo štyroch duelov.

MSJ v alpskom lyžovaní v Narviku

tímový paralelný slalom - výsledky:

1.

Švédsko

2.

Fínsko

3.

Švajčiarsko

13.

Slovensko

Slovenskí alpskí lyžiari obsadili na juniorských MS v nórskom Narviku 13. priečku v tímovej súťaži v paralelnom slalome.

Štvorica Veronika Šrobová, Oliver Tabačko, Katarína Šrobová, Andrej Barnáš nestačila v osemfinále na Francúzov.

Slováci neuspeli vo svojom jedinom meraní síl v troch zo štyroch duelov. Rýchlejšia bola iba v tretej dvojici olympionička Katarína Šrobová, ktorá zdolala Ninu Buetovú.

Francúzi následne vypadli vo štvrťfinále a obsadili 8. priečku. Zlato získali Švédi po finálovom triumfe nad Fínmi 3:1.

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Andrej Barnáš
Andrej Barnáš
Slovenskí juniori vypadli v osemfinále. Finále prinieslo severské derby
dnes 16:13
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»Slovenskí juniori vypadli v osemfinále. Finále prinieslo severské derby