Svetový pohár: Mikaela Shiffrinová suverénne zvíťazila aj v druhom slalome sezóny

GURGL. Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní dnes pokračoval v rakúskom stredisku Gurgl pretekmi druhého kola slalomu žien.
Suverénnou víťazkou sa stala Mikaela Shiffrinová. Američanka teda napodobnila svoj výkon z minulého týždňa v Levi.
Zjazdové lyžovanie ste sledovali s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Gurgl 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
23.11.2025 o 13:30
SP - Slalom žen, 2. kolo, Gurgl
Mikaela Shiffrinová (USA)
Ukončený
Poradie disciplíny
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 200 b
2. Lara Colturiová (ALB) 160 b
3. Paula Moltzanová (USA) 95 b
4. Emma Aicherová (GER) 89 b
5. Lena Dürrová (GER) 86 b
6. Wendy Holdenerová (SUI) 82 b
7. Camille Rastová (SUI) 76 b
8. Sara Hectorová (SWE) 56 b
9. Katharina Truppeová (AUT) 55 b
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) 50 b
Poradie SP
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 250 b
2. Lara Colturiová (ALB) 196 b
3. Paula Moltzanová (USA) 175 b
4. Lena Dürrová (GER) 104 b
5. Julia Scheibová (AUT) 100 b
6. Camille Rastová (SUI) 92 b
6. Emma Aicherová (GER) 92 b
7. Sara Hectorová (SWE) 85 b
8. Wendy Holdenerová (SUI) 83 b
9. Zrinka Ljutićová (CRO) 66 b
Výsledky pretekov
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:48,11
2. Lara Colturiová (ALB) +1,23
3. Camille Rastová (SUI) +1,41
4. Wendy Holdenerová (SUI) +1,59
5. Paula Moltzanová (USA) +1,74
6. Katharina Truppeová (AUT) +2,05
7. Lena Dürrová (GER) +2,23
8. Sara Hectorová (SWE) +2,24
9. Emma Aicherová (GER) +2,79
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +2,84
11. Laurence St-Germainová (CAN) +3,24
12. Katharina Huberová (AUT) +3,27
13. Katharina Gallhuberová (AUT) +3,37
14. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +3,51
15. Marion Chevrierová (FRA) +3,66
16. Asa Andová (JPN) +3,76
17. Franziska Gritschová (AUT) +4,02
18. Lara Della Meaová (ITA) +4,12
19. Lisa Hörhagerová (AUT) +4,22
20. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +4,63
21. Anuk Brändliová (SUI) +4,64
22. Leona Popovićová (CRO) +4,98
23. Marie Lamureová (FRA) +5,01
24. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +5,12
25. Eliane Christenová (SUI) +5,13
26. Natalie Falchová (AUT) +5,36
Zrinka Ljutićová (CRO) DNF
Nina O'Brienová (USA) DNF
Estelle Alphandová (SWE) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
1
Mikaela Shiffrinová s ďalším fantastickým výkonom, ktorý znamená jej ďalšie dominantné víťazstvo. Colturiovej naložila 1 sekundu a 23 stotín. Na pódiu ju doplnia Lara Colturiová a Camille Rastová.
1
Na štarte už máme len jednu pretekárku. Američanku Mikaelu Shiffrinovú, ktorá bude mať na štarte pred Colturiovou náskok 31 stotín sekundy. Víťazkou pretekov bude Colturiová alebo Shiffrinová.
2
Colturiová prekonáva Rastovú o 18 stotín sekundy a má tak istotu minimálne ďalšieho pódia!
2
Zostávajú posledné 2 pretekárky. Na trať mieri Albánka Lara Colturiová.
3
Rastová prekonáva Holdenerovú o 18 stotín sekundy a má tak istotu pódia!
3
Čakajú nás posledné 3 jazdy. Identický čas ako Holdenerová zajazdila v 1. kole aj jej krajanka Camille Rastová.
3
Holdenerová s famozným záverom vďaka ktorému ide do čela! Jej čas bol o 15 stotín rýchlejší ako čas Moltzanovej.
3
Ako ďalšia odštartuje Švajčiarka Wendy Holdenerová. Ktorá zajazdila identický čas ako Rastová.
5
Dürrová nestačí na vedúce duo Moltzanová/Truppeová. Priebežne je tretia so stratou takmer pol sekundy.
5
TOP 5 nám svojou jazdou otvorí Nemka Lena Dürrová.
6
Moltzanová stratila zo svojho náskoku viac ako pol sekundy, ale na vedúcu pozíciu to napokon stačí. Ide do vedenia s náskokom 31 stotín sekundy.
6
Ako ďalšia sa predstaví Američanka Paula Moltzanová. Tá bude mať na štarte náskok 87 stotín sekundy.
7
Hectorová napokon napriek slušnému náskoku na Truppeovú nestačí! Je z toho priebežné 2. miesto so stratou 19 stotín sekundy.
7
Elitnú sedmičku nám otvorí Švédka Sara Hectorová. Na štarte bude mať náskok 74 stotín sekundy na vedúcu Truppeovú.
8
Ljutićová pokračuje v nevydarenom začiatku sezóny. Dnešné preteky nedokončí.
8
Po krátkej prestávke odštartuje Chorvátka Zrinka Ljutićová.
Priebežné poradie
1. Katharina Truppeová (AUT) 1:50,16
2. Emma Aicherová (GER) +0,74
3. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +0,79
4. Laurence St-Germainová (CAN) +1,19
5. Katharina Huberová (AUT) +1,22
6. Katharina Gallhuberová (AUT) +1,32
7. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +1,46
8. Marion Chevrierová (FRA) +1,61
9. Asa Andová (JPN) +1,71
10. Franziska Gritschová (AUT) +1,97
11. Lara Della Meaová (ITA) +2,07
12. Lisa Hörhagerová (AUT) +2,17
13. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,58
14. Anuk Brändliová (SUI) +2,59
15. Leona Popovićová (CRO) +2,93
16. Marie Lamureová (FRA) +2,96
17. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +3,07
18. Eliane Christenová (SUI) +3,08
19. Natalie Falchová (AUT) +3,31
Nina O'Brienová (USA) DNF
Estelle Alphandová (SWE) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
9
Swennová Larssonová nestačí na vedúce duo Truppeová/Aicherová. So stratou 79 stotín sekundy je priebežne tretia.
9
Pred prestávkou na trať ešte pôjde Švédka Anna Swennová Larssonová.
10
Truppeová zostáva na čele aj po jazde Aicherovej. Nemka sa, ale radí so stratou 74 stotín sekundy za Rakúšanku na 2. miesto.
10
Na trať už mieri Nemka Emma Aicherová.
11
Della Meaová na Truppeovú rozhodne nestačí a napokon nestačí ani na ďalšie pretekárky. So stratou viac ako 2 sekúnd je Talianka priebežne až deviata.
11
Identický čas ako Truppeová zajazdila v 1. kole aj Talianka Lara Della Meaová.
11
Truppeová využila svoj obrovský náskok a ide suverénne do čela. Svoj náskok zo štartu dokonca zvýšila na 1 sekundu a 19 stotín a suverénne tak momentálne vedie. Je z toho zároveň najrýchlejší čas 2. kola a Rakúšanka by sa mohla posunúť solídne vpred.
12
Na trať mieri domáca Katharina Truppeová, ktorá bude mať na vedúcu Kanaďanku náskok už 1 sekundy a 2 stotín!
13
Andovej druhé kolo napriek slušnému náskoku na Kanaďanku vôbec nevyšlo. Nestačí totiž ani na TOP 5 a so stratou 52 stotín sekundy je až šiesta.
13
Pokúsi sa o to aj Japonka Asa Andová, ktorá bude mať na štarte už veľmi slušný náskok 73 stotín sekundy.
14
Nepodarilo sa to ani Huberovej aj keď len veľmi tesne. Na St-Germainovú stratila Rakúšanka len 3 stotiny sekundy!
14
St-Germainovú sa pokúsi prekonať krajanka Gallhuberovej a to Katharina Huberová. Tá má na štarte náskok necelej pol sekundy na vedúcu Kanaďanku.
15
St-Germainová s ďalším skalpom, ktorý znamená, že si polepšila už o 9 pozícii. Gallhuberová ide na 2. miesto so stratou 13 stotín sekundy.
15
Po krátkej prestávke odštartuje domáca Katharina Gallhuberová.
Priebežné poradie
1. Laurence St-Germainová (CAN) 1:51,35
2. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +0,27
3. Marion Chevrierová (FRA) +0,42
4. Franziska Gritschová (AUT) +0,78
5. Lisa Hörhagerová (AUT) +0,98
6. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +1,39
7. Anuk Brändliová (SUI) +1,40
8. Leona Popovićová (CRO) +1,74
9. Marie Lamureová (FRA) +1,77
10. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,88
11. Eliane Christenová (SUI) +1,89
12. Natalie Falchová (AUT) +2,12
Nina O'Brienová (USA) DNF
Estelle Alphandová (SWE) DNF
A. J. Hurtová (USA) DNF
16
Ani Aronssonová Elfmannová na najlepšie nestačí. Priebežne je až šiesta so stratou 1 sekundy a 39 stotín.
16
Pred prestávkou ešte na trať pôjde Švédka Hanna Aronssonová Elfmannová.
17
Lamureovej druhé kolo vôbec nevyšlo. Na vedúcu Kanaďanku stratila takmer 2 sekundy. Pomalšie boli len Holtmannová, Christenová a Falchová.
17
St-Germainovú sa pokúsi prekonať Francúzska Marie Lamureová.
18
St-Germainová si polepšila už o 6 pozícii. Ani Germaneová ju totiž prekonať nedokázala. Jej čas, ale stačí so stratou 27 stotín sekundy na 2. miesto.
18
Ako ďalšia odštartuje reprezentantka Lotyšska Dzenifera Germaneová.
19
St-Germainová zostáva na čele aj po jazde Hoerhagerovej. Nestačí ani na Chevrierovú ani svoju krajanku Gritschovú. So stratou sekundy je z toho priebežné 4. miesto.
19
Po Gritschovej odštartuje jej krajanka Lisa Hoerhagerová.
20
Ani Gritschová nestačí na vedúce duo St-Germainová/Chevrierová. Je z toho so stratou 78 stotín sekundy priebežné 3. miesto.
20
Ako ďalšia odštartuje domáca pretekárka Franziska Gritschová.
21
Holtmannová s obrovskou chybou, napriek tomu z toho prekvapivo nie je najhorší čas. Zdoláva Christenovú a Falchovú.
21
Na trať už mieri Nórka Mina Fuerst Holtmannová.
22
O Brienová rovnako ako jej krajanka AJ Hurtová vypadáva.
22
Ako ďalšia odštartuje Američanka Nina O Brienová. Tej sa do 2. kola podarilo dostať s číslom 40, čo bolo druhé najvyššie číslo po Falchovej.
23
Falchovej síce 2. kolo vôbec nevyšlo, keď stratila cez 2 sekundy, ale napriek tomu to znamená s číslom 52 prvé bodované umiestnenie v kariére.
23
Ako ďalšia odštartuje domáca Natalie Falchová. Do 2. kola sa dostala s číslom 52 čo je najvyššie číslo, ktorému sa to podarilo.
24
St-Germainová ide do čela. Jej čas bol o 42 stotín rýchlejší ako čas Chevrierovej.
24
Po Chevrierovej odštartuje Kanaďanka Laurence St-Germainová.
25
Chevrierová je suverénnou novou líderkou. Braendliovej naložila takmer sekundu a Francúzska by sa tak mohla posunúť výrazne vpred.
25
Na trať už mieri Francúzska Marion Chevrierová.
26
Alphandová sa pridáva k AJ Hurtovej a vypadáva.
26
Po Braendliovej odštartuje Švédka Estelle Alphandová.
27
Braendliová ide napriek chybe do vedenia s náskokom 34 stotín sekundy.
27
Ako ďalšia odštartuje Švajčiarka Anuk Braendliová.
28
Máme novú líderku. Je ňou Leona Popovićová, ktorá prekonáva Christenovú o 15 stotín sekundy. Pre Chorvátku pôjde o prvé body po zranení.
28
Christenovú sa pokúsi prekonať Chorvátka Leona Popovićová, ktorá sa napokon do 2. kola vďaka zhoršujucej trati prebojovala.
29
Christenová stanovuje základný čas – 1:53.24. Uvidíme či sa s týmto časom dokáže posunúť vpred.
29
Identický čas ako Hurtová zajazdila v 1. kole aj Švajčiarka Eliane Christenová.
29
AJ Hurtová dnes nezaboduje. Po chybe na predposlednej bráne končí.
29
Druhé kolo nám svojou jazdou odštartuje Američanka AJ Hurtová.
Výsledky 1.kola
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 54,22
2. Lara Colturiová (ALB) +0,31
3. Wendy Holdenerová (SUI) +0,48
4. Camille Rastová (SUI) +0,48
5. Lena Dürrová (GER) +0,75
6. Paula Moltzanová (USA) +1,02
7. Sara Hectorová (SWE) +1,15
8. Zrinka Ljutićová (CRO) +1,32
9. Emma Aicherová (GER) +1,32
10. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,44
11. Katharina Truppeová (AUT) +1,89
12. Lara Della Meaová (ITA) +1,89
13. Asa Andová (JPN) +2,18
14. Katharina Huberová (AUT) +2,43
15. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,48
16. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,60
17. Marie Lamureová (FRA) +2,70
18. Dženifera Ģērmaneová (LAT) +2,71
19. Lisa Hörhagerová (AUT) +2,73
20. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +2,80
21. Franziska Gritschová (AUT) +2,80
22. Nina O'Brienová (USA) +2,86
23. Natalie Falchová (AUT) +2,90
24. Laurence St-Germainová (CAN) +2,91
25. Marion Chevrierová (FRA) +2,92
26. Estelle Alphandová (SWE) +3,48
27. Anuk Brändliová (SUI) +3,51
28. Leona Popovićová (CRO) +3,53
29. A. J. Hurtová (USA) +3,64
30. Eliane Christenová (SUI) +3,64
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je rakúsky Gurgl.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 13:30.