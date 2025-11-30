ONLINE: 2. kolo slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain. Na programe je slalom žien.
Líderkou po prvom kole je domáca lyžiarska Mikaela Shiffrinová. Druhé kolo sa začne o 21:00 h.
ONLINE PRENOS: Slalom žien - 2. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
30.11.2025 o 21:00
Slalom žien, 2. kolo, Copper Mountain
Prebiehajúci
Prenos
5
TOP 5 nám svojou jazdou otvorí Katharina Truppeová.
6
Rastová na najlepšie nestačí. Priebežne je až šiesta a s dnešným slalomom dnes rozhodne spokojná nebude.
6
Po Aicherovej uvidíme Camille Rastovú.
7
Aicherová vypadáva.
7
Elitnú sedmičku nám svojou jazdou otvorí Emma Aicherová.
8
Swennová Larssonová na Duerrovú nestačí. Priebežne je, ale so stratou necelej pol sekundy druhá.
8
Po krátkej prestávke uvidíme Annu Swennovú Larssonovú.
Priebežné poradie
1. Lena Dürrová (GER) 1:50,32
2. Paula Moltzanová (USA) +0,78
3. Sara Hectorová (SWE) +0,83
4. Katharina Gallhuberová (AUT) +1,27
5. Caitlin McFarlaneová (FRA) +1,87
6. Katharina Huberová (AUT) +2,43
7. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +2,58
8. Laurence St-Germainová (CAN) +2,62
9. Aline Daniothová (SUI) +2,63
10. Mélanie Meillardová (SUI) +2,69
11. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,74
12. Eliane Christenová (SUI) +2,86
13. Marion Chevrierová (FRA) +2,90
14. Nicole Goodová (SUI) +2,94
15. Jessica Hilzingerová (GER) +3,01
16. Lara Della Meaová (ITA) +3,02
17. Asa Andová (JPN) +3,12
18. Amelia Smartová (CAN) +3,28
19. Nina O'Brienová (USA) +3,37
20. Anuk Brändliová (SUI) +3,76
Mina Fürst Holtmannová (NOR) DNF
Marie Lamureová (FRA) DNF
9
Duerrová ide suverénne do čela! Svoj náskok ešte navýšila a Moltzanovej napokon naložila 78 stotín sekundy. Vďaka tejto jazde by sa mohla posunúť o niekoľko pozícii vpred.
9
Na trati už máme Lenu Duerrovú. Tá má na Američanku pol sekundový náskok.
10
Holtmannová po špicari vypadáva a Paula Moltzanová sa tak s istotou posunie minimálne do TOP 10.
10
TOP 10 nám svojou jazdou otvorí Mina Fuerst Holtmannová.
11
Hectorová so solídnou jazdou. Na Moltzanovú, ale tesne nestačí. Stratila na ňu len 5 stotín sekundy.
11
Moltzanovú sa pokúsi prekonať Sara Hectorová.
12
Moltzanová ide na domácej pôde do vedenia. Jej čas je napriek niekoľkým chybám takmer o pol sekundu rýchlejší ako čas Gallhuberovej.
12
Na trať mieri ďalšia domáca pretekárka Paula Moltzanová.
13
Christenovej čas stačí len na 9. miesto.
13
Štartuje Eliane Christenová.
14
Gallhuberová stratila takmer sekundu zo svojho náskoku, ale napokon to pred Francúzsku predsa len stačí. Jej čas bol o 6 desatín rýchlejší. Francúzska si, ale polepšila o 13 pozícii a stále je tam veľký potenciál, že sa jej podarí ešte posunúť vpred.
14
Ako ďalšia odštartuje jej krajanka Katharina Gallhuberová. Tá bude mať na štarte už veľmi zaujímavý náskok 1 sekundy a 58 stotín.
15
Francúzska aj naďalej stúpa vpred. Celý svoj náskok stratila aj Huberová. Je, ale druhá so stratou 56 stotín sekundy.
15
Po krátkej prestávke odštartuje Katharina Huberová s náskokom 1 sekundy a 12 stotín na Francúzsku.
Priebežné poradie
1. Caitlin McFarlaneová (FRA) 1:52,19
2. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +0,71
3. Laurence St-Germainová (CAN) +0,75
4. Aline Daniothová (SUI) +0,76
5. Mélanie Meillardová (SUI) +0,82
6. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +0,87
7. Marion Chevrierová (FRA) +1,03
8. Nicole Goodová (SUI) +1,07
9. Jessica Hilzingerová (GER) +1,14
10. Lara Della Meaová (ITA) +1,15
11. Asa Andová (JPN) +1,25
12. Amelia Smartová (CAN) +1,41
13. Nina O'Brienová (USA) +1,50
14. Anuk Brändliová (SUI) +1,89
Marie Lamureová (FRA) DNF
16
Na najlepšie nestačí ani Talianka. Napriek svojmu veľkému náskoku stratila ešte o sekundu viac a priebežne je len desiata.
16
Štartuje Lara Della Meaová. Táto pretekárka bude mať na štarte voči McFarlaneovej náskok už viac ako sekundu.
17
Celý svoj náskok stratila aj Aronssonová Elfmannová. So stratou 87 stotín sekundy je len šiesta.
17
Po nej odštartuje Hanna Aronssonová Elfmannová. Tá bude mať na Francúzsku náskok blížiaci sa k jednej sekunde.
18
Ani náskok 85 stotín sekundy nestačil St-Germainovej na prekonanie McFarlaneovej. Napokon tesne nestačí ani na Stjernesundovú. Priebežne je tak tretia. Francúzska si tak polepšila už o skvelých 10 pozícii.
18
Ako ďalšia odštartuje Kanaďanka Laurence St-Germainová. Tá bude mať na štarte voči súčasnej líderke náskok už 85 stotín sekundy.
19
Andová zdoláva len Smartovú, O Brienovú a Braendliovú. Napriek slušnému náskoku stratila na McFarlaneovú 1 sekundu a 25 stotín.
19
Na trať mieri Asa Andová. Jej náskok na štarte voči McFarlaneovej bude už 59 stotín sekundy.
20
Najlepšie neohrozila ani Hilzingerová. Jej strata 1 sekundy a 14 stotín stačí len na 7. miesto.
20
Ako ďalšia bude štartovať Jessica Hilzingerová.
21
McFarlaneová s ďalším posunom vpred. Momentálne si polepšila už o 7 pozícii. Smartovej čas stačí len na priebežné 7. miesto.
21
Po nej uvidíme Ameliu Smartovú.
22
Lamureová je prvou pretekárkou, ktorá trať 2. kola nedokončila.
22
Svoju krajanku sa pokúsi prekonať Marie Lamureová.
23
Daniothová nestačí na vedúce duo McFarlaneová/Stjernesundová. Priebežne je tretia, so stratou 76 stotín sekundy.
23
Po nej uvidíme Aline Daniothovú.
24
McFarlaneová si polepšila už o 4 pozície. Chevrierová navyše nestačí ani na Stjernesundovú a Meillardovú. Priebežne je štvrtá.
24
Prekonať svoju krajanku sa pokúsi Marion Chevrierová.
25
Stjernesundová na McFarlaneovú taktiež nestačí. Priebežne je, ale so stratou 72 stotín druhá. Po dnešku, ale rozhodne bude môcť byť spokojná. S číslom 55 sa totiž tak ľahko neboduje.
25
Na trať mieri najvyššie číslo z 1. kola. Je ním Thea Louise Stjernesundová, ktorá sa do 2. kola dostala s číslom 55.
26
McFarlaneová a Meillardová si polepšili o ďalšiu pozíciu. Goodová je tretia so stratou sekundy a 7 stotín.
26
Odštartovala Nicole Goodová.
27
O Brienová na Francúzsku výrazne nestačí a napokon dosť stratila aj na Meillardovú. So stratou 1,5 sekundy je priebežne tretia.
27
Ako ďalšiu uvidíme domácu pretekárku Ninu O Brienovú.
28
Máme novú líderku. Je ňou McFarlaneová, ktorá naložila Meillardovej 82 stotín sekundy.
28
Ako ďalšia odštartuje Caitilin McFarlaneová.
29
Braendliová na svoju krajanku výrazne stratila. Jej strata presiahla 1 sekundu.
29
Prekonať sa ju pokúsi jej krajanka Anuk Braendliová, ktorá zajazdila v 1. kole identický čas ako Meillardová.
29
Meillardová stanovila základný čas – 1:53.01. Uvidíme či sa jej s týmto časom podarí posunúť vpred.
29
Druhé kolo nám svojou jazdou odštartuje Melanie Meillardová. Ktorá v 1. kole zajazdila identický čas ako jej krajanka Anuk Braendliová.
Výsledky 1. kola
1. Mikaela Shiffrinová (USA) 52,94
2. Wendy Holdenerová (SUI) +0,28
3. Katharina Liensbergerová (AUT) +0,69
4. Lara Colturiová (ALB) +0,74
5. Katharina Truppeová (AUT) +1,16
6. Camille Rastová (SUI) +1,18
7. Emma Aicherová (GER) +1,20
8. Anna Swennová-Larssonová (SWE) +1,26
9. Lena Dürrová (GER) +1,28
10. Mina Fürst Holtmannová (NOR) +1,50
11. Sara Hectorová (SWE) +1,71
12. Paula Moltzanová (USA) +1,79
13. Eliane Christenová (SUI) +1,92
14. Katharina Gallhuberová (AUT) +2,04
15. Katharina Huberová (AUT) +2,50
16. Lara Della Meaová (ITA) +2,60
17. Hanna Aronssonová-Elfmanová (SWE) +2,66
18. Laurence St-Germainová (CAN) +2,77
19. Asa Andová (JPN) +3,03
20. Jessica Hilzingerová (GER) +3,28
21. Amelia Smartová (CAN) +3,31
22. Marie Lamureová (FRA) +3,34
23. Aline Daniothová (SUI) +3,41
24. Marion Chevrierová (FRA) +3,55
25. Thea Louise Stjernesundová (NOR) +3,56
26. Nicole Goodová (SUI) +3,58
27. Nina O'Brienová (USA) +3,60
28. Caitlin McFarlaneová (FRA) +3,62
29. Mélanie Meillardová (SUI) +3,69
29. Anuk Brändliová (SUI) +3,69
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z 2. kola Slalomu žien. Dejiskom pretekov je americké Copper Mountain.
Do 2. kola už tradične postúpi 30 najrýchlejších pretekárok a štartovať sa bude v opačnom poradí a teda pretekárka, ktorá skončila na 30. mieste v 1. kole vyštartuje do 2. kola ako prvá.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 21:00.