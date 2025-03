Rakúšanky prekvapili, Shiffrinová s rekordom. Slalom v Are má premiérovú víťazku

ARE. Rakúska lyžiarka Katharina Truppeová triumfovala v nedeľnom slalome vo švédskom Aare a slávila prvé víťazstvo vo Svetovom pohári.

S náročnými podmienkami sa skvele popasovala šiesta po 1. kole Truppeová, ktorá sa dostala do čela a napokon si vedenie udržala až do konca.

Liensbergerová za ňou tesne zaostala, od štartu do cieľa kontinuálne strácala aj Shiffrinová, ktorá sa napokon musela uspokojiť s treťou priečkou.

Ljutičová skončila až na 10. mieste, ale udržala sa na čele priebežného hodnotenia disciplíny. Celkové poradie naďalej vedie Talianka Federica Brignoneová.

"Nemám slov. Na štarte som bola nervózna, ale keď som už v cieli bola na pódiovej pozícii, tak som dúfala, že by to mohlo vyjsť. Z prvého víťazstva mám zimomriavky, je to niečo neuveriteľné," povedala Truppeová v prvom televíznom rozhovore. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.