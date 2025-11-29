VIDEO: Shiffrinová je na domácom svahu pomalá. Po prvom kole má veľkú stratu

United States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Marco Trovati)
United States' Mikaela Shiffrin competes in an alpine ski, women's World Cup giant slalom, in Soelden, Austria, Saturday, Oct. 25, 2025. (AP Photo/Marco Trovati) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|29. nov 2025 o 19:29
ShareTweet0

Na čele sa usadila Robinsonová.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi

Slalom žien - 1. kolo:

1.

Alice Robinsonová

Nový Zéland

59,03 s

2.

Sara Hectorová

Švédsko

+ 0,29 s

3.

Julia Schiebová

Rakúsko

+ 0,60 s

Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain.

Na druhú Švédku Saru Hectorovú mala pred druhou jazdou náskok 29 stotín sekundy. Priebežne tretia bola s mankom 60 stotín Julia Scheibová z Rakúska.

Do sekundového rozdielu sa zmestila ešte štvrtá Nemka Lena Dürrová (+0,94).

Úvodný „obrák“ stavali americkí tréneri. Na trať sa vydala aj priebežná líderka slalomu a celkovej klasifikácie Mikaela Shiffrinová, ktorá stratila na Robinsonovú 1,74 s.

Organizátori presunuli štart prvého i druhého kola o pol hodinu neskôr, 2. kolo malo začiatok o 21.30 SEČ.

VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien v Copper Mountainonline
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien v Copper Mountainonline
ONLINE: 2. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE
dnes 19:45
Nachádzate sa tu:
Domov»Zimné športy»Zjazdové lyžovanie»VIDEO: Shiffrinová je na domácom svahu pomalá. Po prvom kole má veľkú stratu