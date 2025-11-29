VIDEO: Shiffrinová je na domácom svahu pomalá. Po prvom kole má veľkú stratu

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní - Levi
Slalom žien - 1. kolo:
1.
Alice Robinsonová
Nový Zéland
59,03 s
2.
Sara Hectorová
Švédsko
+ 0,29 s
3.
Julia Schiebová
Rakúsko
+ 0,60 s
Novozélandská lyžiarka Alice Robinsonová viedla po 1. kole obrovského slalomu Svetového pohára v americkom stredisku Copper Mountain.
Na druhú Švédku Saru Hectorovú mala pred druhou jazdou náskok 29 stotín sekundy. Priebežne tretia bola s mankom 60 stotín Julia Scheibová z Rakúska.
Do sekundového rozdielu sa zmestila ešte štvrtá Nemka Lena Dürrová (+0,94).
Úvodný „obrák“ stavali americkí tréneri. Na trať sa vydala aj priebežná líderka slalomu a celkovej klasifikácie Mikaela Shiffrinová, ktorá stratila na Robinsonovú 1,74 s.
Organizátori presunuli štart prvého i druhého kola o pol hodinu neskôr, 2. kolo malo začiatok o 21.30 SEČ.
VIDEO: Jazda Shiffrinovej v prvom kole