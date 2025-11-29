ONLINE: 1. kolo obrovského slalomu žien dnes, Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní LIVE

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2025/2026 dnes pokračuje v americkom stredisku Copper Mountain. Na programe je obrovský slalom žien.
V štáte Colorado bude mať výhodu domáceho svahu Mikaela Shiffrinová, ktorá je aktuálnou líderkou celkového poradia. Obrovský slalom sa doposiaľ išiel len v Söldene, kde sa tešila z triumfu Julia Scheibová.
Kde sledovať zjazdové lyžovanie v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Prvé kolo sa začne o 18.00 SEČ, pričom výhodu upravenej trate bude mať olympijská víťazka Sara Hectorová, ktorá si vyžrebovala štartové číslo jeden.
ONLINE PRENOS: Obrovský slalom - 1. kolo (Copper Mountain 2025, zjazdové lyžovanie, NAŽIVO, sobota, výsledky)
Zjazdové lyžovanie 2025/2026
29.11.2025 o 18:00
Obrovský slalom žien, 1. kolo, Copper Mountain
Plánovaný
Prenos
Vítam všetkých priaznivcov alpského lyžovania pri sledovaní online textového prenosu z Obrovského slalomu žien. Dejiskom pretekov je americké Copper Mountain.
Víťazstvo z predošlého obrovského slalomu bude obhajovať Mikaela Shiffrinová. Obrovský slalom v Copper Mountain sa naposledy jazdil v roku 1976. Odvtedy toto stredisko slúžilo prevažne ako tréningové centrum.
