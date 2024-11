Shiffrinová si v Levi užila vzácnu chvíľu. Vlani získala soba, hoci na Vlhovú nemala

Bol to šok. Pre fanúšikov aj víťaznú Mikaelu Shiffrinovú. "Víťazstvo si zaslúžila Petra a jej tím. Je to veľká smola," priznala vtedy Američanka.

Víťazstvo mala na dosah aj o deň neskôr. Do druhého kola vstupovala ako líderka, v polovici trate viedla o vyše sekundu, no potom ju vyradil špicar.

"Mohla by som sa vrátiť v Semmeringu," naznačila 29-ročná Liptáčka, pričom podujatie neďaleko slovenských hraníc je na programe 28. a 29. decembra.

Okrem toho sa olympijská víťazka z Pekingu netajila tým, že spomedzi vynechaných podujatí ju najviac mrzí to, že sa nepredstaví v Levi.

Ako 18-ročná tam vyhrala podujatie Európskeho pohára a najmä šesťkrát ovládla preteky Svetového pohára, čo z Levi robí jej najúspešnejšie stredisko.

"Toto ma mrzí asi najviac. Bola by som veľmi rada, keby som tam bola, ale keďže to nejde, preteky budem sledovať z gauča s čajom v ruke. Taká je realita, nedokážem to ovplyvniť," povedala Vlhová na tlačovom brífingu.