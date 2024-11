Mal iné ponuky, no zostal s Vlhovou. Stále máme méty, ktoré chceme dosiahnuť, hovorí Pini

Prvýkrát od sezóny 2013/2014 vynechala úvodné podujatie Svetového pohára a tento rok s určitosťou nepridá siedmeho soba do svojho stáda v Levi.

Igor Vlha priznal, že švajčiarsky odborník mal po sezóne aj iné ponuky, no rozhodol sa pokračovať v spolupráci s olympijskou víťazkou v slalome.

"Som presvedčený, že naša spoločná cesta ešte neprišla do cieľa," povedal pre Sportnet tréner Pini, ktorý Vlhovú vedie od mája 2021.

Ako si spomínate na moment, keď sa Petra zranila v Jasnej?

Boli to silné emócie, prvých päť minút. Ale hneď potom hlava prepla do režimu hľadania riešení, možností operácie a následnej rekonvalescencie. Sústredil som sa v prvom rade na budúcnosť.

Mali ste predtým skúsenosti s lyžiarom, ktorý sa podobne zranil?

Niekoľko, či už zo Španielska či Švajčiarska. Je veľmi dôležité uvedomiť si, že čas, ktorý potrebuje každý športovec na návrat, nie je jednotný. Zotavovanie nie je lineárny proces a neplatí, že zajtra bude lepšie ako včera.

Špeciálne medzi siedmym a ôsmym mesiacom od zranenia je to individuálne. Niekedy to ide rýchlejšie, inokedy pomalšie. Keby išlo u Petry iba o zranený krížny väz, pravdepodobne by bol možný už návrat v Levi.