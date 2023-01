Shiffrinovej rekord bude veľmi ťažko prekonateľný, vraví Zuzulová

"Momentálne žijem v Chamonix, takže na lyže chodím skoro každý deň. Jazdí so mnou aj môj syn. Vo Francúzsku deti nemajú v stredu školu, tak on lyžuje trikrát týždenne," prezradila Zuzulová a priznala tiež, že lyžovanie si užíva.

"Na jednu stranu si to užívam viac, na druhú si však stále rada obujem aj slalomové lyže. Je to taký mix. Tiež rada idem na skialpy."

Cestovanie na preteky by bolo komplikované

Keďže už nemá takú fyzickú kondíciu, tak vie, že súťažný slalom by už neodjazdila. O spolupráci s Dubovskou poznamenala.

"Nie som s ňou preto, aby som jej hovorila, že všetko, čo robí, je úžasné, keď to nie je pravda. Vždy jej poviem, čo si myslím a čo je potrebné, aby počula."

Priznala tiež, že svoje poznatky ukázala aj priamo na lyžiach.

Zuzulová nechodí s Dubovskou na všetky preteky. "Chcela by som, ale nemám na to toľko času. Jednoducho to nedokážem zladiť s osobným životom. Nemyslím si, že je to úplne práca pre ženu.