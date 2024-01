Víťazka vyzdvihla Vlhovú. Vzhliadam k jej lyžovaniu, povedala s úsmevom

Sympatická Kanaďanka v cieli rozdávala jeden úsmev za druhým. „Bolo to naozaj vzrušujúce. Nemohla som si pomôcť a neustále som sa usmievala,“ povedala v rozhovore pre Sportnet.

„Vedela som, že druhé kolo bude boj. Podmienky boli náročné. Vedela som, že baby budú útočiť, špeciálne Grenierová, ktorá mala dobré prvé kolo. Ak by neurobila chybu, náskok je väčší,“ reagovala na víťazku slovenská lyžiarka.

Gratulujeme k druhému víťazstvu v Kranjskej Gore. Základ ste položili už v prvom kole, ale na najlepšiu trojicu to nestačilo.

V prvom kole som šla dobre. Spravila som však chybu, ktorá ma spomalila. Bola som z toho trochu frustrovaná, pretože som chcela mať solídnu jazdu. To sa mi podarilo v druhom kole, takže som veľmi šťastná.

Dnes som dúfala v pódiové umiestnenie. Bol to môj cieľ. V prvom rade som však chcela predviesť solídne lyžovanie bez zbytočných chýb a konečne sa mi to podarilo. To je môj problém túto sezónu.