Žampovci sú pred novou sezónou výborne naladení, majú smelé ambície

BRATISLAVA. Adam, Andreas a Teo Žampovci sú pred novou sezónou výborne naladení. Slovenskí lyžiari sa tradične počas uplynulých dní pripravovali na Novom Zélande, kde im spoločnosť robili aj Nór Lucas Braathen a Rakúšan Marcel Hirscher. Od konca tohto týždňa budú trénovať na ľadovci v Söldene, kde ich 27. októbra čakajú prvé preteky Svetového pohára v obrovskom slalome.

Adam si vyliečil zranenie Žampovci sa na Novom Zélande pripravujú každoročne, tentokrát im však situáciu komplikovalo nestabilné počasie.

"Najprv bola kondičná príprava doma vo Vysokých Tatrách a potom sme sa presunuli na Nový Zéland, kde som išiel prvé jazdy na lyžiach. Začali sme úplne ľahko, jemne do krátkych brán a potom boli v pláne preteky. Ale tie sa bohužiaľ zrušili. Na jednej strane ma to veľmi mrzí, pretože ja som bol nasadený v prvej sedmičke, v ten daný deň by som mal číslo 2, ale bohužiaľ prišla taká hmla a taký silný vietor, že sa preteky zrušili," povedal Adam Žampa. Najstarší z bratskej dvojice si zranil v minulej sezóne koleno. K úrazu prišiel v januári na podujatí SP v Jasnej, kde sa zranila aj Petra Vlhová. Žampa bol na pretekoch ako predjazdec.

"Čo sa týka môjho kolena, zo začiatku to bolo také, že to jemne pichalo a potom sa to ustabilizovalo. Koleno si potrebovalo zvyknúť a ten prvý týždeň bol pre mňa fakt náročný. Aj som chodil veľa na fyzio, veľa som cvičil, ale lyžovanie je taký špecifický pohyb, takže si to muselo zvyknúť. Potom to prestalo bolieť, za čo som fakt veľmi vďačný aj fyzioterapeutom. Snažili sme sa hľadať čo najlepšie tréningové podmienky a začal som si na tréningu veriť a konečne som koncom kempu už do toho išiel úplne naplno," dodal. VIDEO: Adam Žampa

Dva vrcholy sezóny V novej sezóne majú lyžiari dva vrcholy. Prvým je marcové finále Svetového pohára v americkom Sun Valley a v polovici februára MS v rakúskom Saalbachu. Slovenskí reprezentanti chcú štartovať na všetkých "obrákoch" v sezóne. "Pre mňa je to obrovská výzva, mám vyššie štartové číslo, ale je to motivácia dostať sa pred pretekárov, ktorí budú predomnou. Dám do všetko a verím, že sa ešte prebojujem po zranení medzi najlepších. Ale musím mať dôveru najmä v hlave. Koleno drží, ale občas zabolí," povedal Adam Žampa.

Andreas zmenil prístup Jeho brat Andreas má pred novou sezónou rovnako smelé ambície a to najmä preto, že sa cíti byť vyzretejší. "Na zjazdovke to najviac cítim. Keď tam prídem a náhodou je viac snehu a nie je to úplne dokonalé, tak nie som hneď nervózny. Teraz to už akceptujem a snažím sa urobiť maximum, ktoré ide. Takže som zmenil prístup a je to lepšie, keď sa zameriavam na to, čo viem zmeniť a nie na to, čo neviem." Tradičný štart sezóny na ľadovci Rettenbach bude náročný, aj preto sa Žampovci už v stredu vybrali do dejiska. "Budeme trénovať tri dni na pretekovej piste, potom sa presúvame na druhý ľadovec do Talianska, kde je takisto poliata zjazdovka. Je strmá, ale je kratšia. Dá sa však porovnať s tou v Söldene. Potom sa vrátime späť na preteky do Söldenu a po nich máme asi dva týždne pauzu. Ja určite pôjdem aj na severoamerický pohár, čo bude taká alternatíva zrušených pretekov na Novom Zélande, kde si určite budem chcieť zlepšiť body a od toho sa vlastne potom odrazím ďalej," povedal Andreas Žampa.

VIDEO: Teo a Andreas Žampovci

Do novej sezóny s novými lyžami V príprave na sezónu doplnil skúsených bratov aj najmladší Teo: "Som rád, že sme boli všetci traja. Škoda, že zrušili preteky na Novom Zélande, bola to šanca získať body do renkingu. Ale tréning bol dobrý, boli sme konkurencieschopní, jazdilo sa nám veľmi dobre. Verím, že to pôjde aj počas zimy a že budeme robiť skvelé výsledky."