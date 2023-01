Meillard obhájil pozíciu z prvého kola, Žampovi druhé kolo nevyšlo

Obrovský slalom SP mužov v Schladmingu

Stredajší obrák bol náhradou za zrušené preteky v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. Adam Žampa štartoval v 1. kole s číslom 40.

Od úvodu bol aktívny, dynamický v oblúkoch, do spodnej časti nabral potrebnú rýchlosť a udržal si ju až do cieľa, hoci aj za cenu toho, že zatáčal až pod bránami. S prehľadom sa prebojoval do najlepšej tridsiatky, postúpil 22. časom so stratou 2,94 s na Meillarda.

Druhé kolo za slabšej viditeľnosti sa mu vydarilo menej, v dolnej pasáži sa nevyhol dvom zaváhaniam a priebežne sa zaradil na ôsmu pozíciu s mankom 1,26 s na vedúceho Taliana Hannesa Zingerleho.

Napokon klesol ešte o 19 priečok, za konečné 27. miesto si pripísal do klasifikácie obráku štyri body. Najlepšiu jazdu v 2. kole predviedol Schwarz, ktorý sa z 14. pozície vyhupol až na pódium.

Pretekári sa presúvajú do Cortiny d'Ampezzo, v talianskom stredisku ich čakajú v sobotu a nedeľu dva superobrovské slalomy.

