Vlhová sa prepadla v celkovom hodnotení, Hütterová vyhrala len o stotinu

"Je to pre mňa milé prekvapenie, V tejto sezóne sa mi v super-G nedarilo podľa predstáv, ani vo sveťáku, ani na MS vo Francúzsku," neskrývala radosť Hütterová.

KVITFJELL. Rakúšanka Cornelia Hütterová sa stane víťazkou piatkového super-G v nórskom stredisku Kvitfjell, keď prišla do cieľa o stotinu pred Elenou Curtoniovou z Talianska.

"Na štarte som mala zmiešané pocity, no vypálilo to najlepšie ako mohlo. Po dojazde do cieľa som pri pohľade na výsledkovú tabuľu cítila obrovskú radosť," uviedla v prvej reakcii v televíznom prenose.

Hütterová vybojovala pre rakúske ženské alpské lyžovanie prvý triumf v sezóne. Slovenka Petra Vlhová neštartovala.