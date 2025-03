Ďalší triumf na Hochsteine Vlhová už nepridá. Po Vianociach sa bude jazdiť už iba Semmering

BRATISLAVA. Od roku 1995 sú priaznivci zjazdového lyžovania zvyknutí na to, že pár dní po Vianociach si v Rakúsku užívajú preteky Svetového pohára žien v slalome a obrovskom slalome striedavo v Semmeringu a Lienzi.

"Jeden rok Vianoce a ďalší rok Svetový pohár. Tento takmer legendárny princíp organizátora SP v Semmeringu Franza Steinera by tento rok mohol stratiť platnosť.

Doteraz využívaný lyžiarsky areál na Hochsteine vo východnom Tirolsku bude z finančných dôvodov natrvalo zatvorený.

Preto sa uvažuje o Semmeringu ako o náhradnom dejisku už od nadchádzajúcej sezóny. Dolné Rakúsko je pripravené,“ uviedla guvernérka Johanna Miklová-Leitnerová pre ORF.

"Rakúsky lyžiarsky zväz nás oslovil a spýtal sa, či sme k dispozícii. Hovorím to celkom jasne: Svetový pohár v lyžovaní patrí do Dolného Rakúska, teda do Semmeringu," vysvetlil štátny radca pre šport a zástupca guvernéra Udo Landbauer.