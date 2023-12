Jasná dostane príspevok z Fondu na podporu športu. Zväz žiadal viac, no aj tak je spokojný

Preteky Svetového pohára budú prvým podujatím na Slovensku, ktoré bude financované prostredníctvom Fondu na podporu športu.

"Musíme v tomto smere hľadať metodický prístup. Zvolili sme, že fond bude poskytovať maximálne 20 % rozpočtu podujatia. Inšpirovali sme sa aj v zahraničí.

Ak by sme v budúcnosti prišli na to, že treba prístup zmeniť, tak to urobíme. O sume 765.000 eur sme intenzívne komunikovali počas uplynulých dvoch-troch týždňov a je s týmto prístupom maximom, ktoré môžeme poskytnúť," vyhlásil na štvrtkovom brífingu Jenčuš.