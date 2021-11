Nedali sa zaočkovať, a tak sa v Lake Louise dvojica Švajčiarov nadol nespustí

BRATISLAVA. Úvodné troje preteky v kĺzavých disciplínach mužov v novom ročníku Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní budú v závere novembra v kanadskom Lake Louise bez švajčiarskej dvojice Urs Kryenbühl, Ralph Weber.

Nedostali povolenie na vstup do Kanady, lebo nie sú zaočkovaní dvoma dávkami proti koronavírusu. A práve to je súčasná podmienka na vstup cudzincov do Kanady.



"Toto je príliš tvrdý úder priamo do môjho pretekárskeho srdca, som sklamaný z postoja Medzinárodnej lyžiarskej federácie," napísal Urs Kryenbühl na instagramovom profile.