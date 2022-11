Shiffrinová vyfúkla Švajčiarke prvé víťazstvo, Vlhová znovu na pódiu

LEVI. Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová ani v nedeľu nepridala do svojej zbierky šiesty triumf v slalome vo fínskom Levi. Dvadsaťsedemročná Liptáčka rovnako ako v sobotu finišovala tretia.

Slovenka chce odstrániť svoje chyby

"Víkend vnímam pozitívne, pretože za dve 3. miesta môžeme byť spokojní. Nemôžeme len vyhrávať. Dala som do toho všetko, bolo to náročné. Konkurencia je veľmi vyrovnaná. Uvidíme, aké to bude v ďalších pretekoch.

Druhé kolo som nešla najlepšie, ale opäť to vyšlo na pódium. Sú to prvé dva štarty sezóny a máme ich pred sebou ešte veľa. Budeme sa snažiť odstrániť chyby, ktoré som spravila," zhodnotila Vlhová v prenose JOJ Šport.